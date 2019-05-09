Кадровая ситуация в медицине Приморья заметно улучшилась

Задача привлечения специалистов в лечебные учреждения остается одной из приоритетных в приморском здравоохранении. Но проблема сдвинулась с мертвой точки. Как отметил директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко, работа ведется по нескольким направлениям. Это, в частности, реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Кроме того в крае введены новые виды государственной поддержки для специалистов, укрепляется материально-техническая база лечебных учреждений. Соответствующее финансирование обеспечивается государственной программой региона - «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Земские медики

В этом году в селах края ожидают 63 врача и 19 фельдшеров в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Стимул убедительный - участникам программ предоставляются единовременные компенсационные выплаты - по одному миллиону рублей врачам и по 500 тысяч рублей фельдшерам. На эти цели по региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Приморского края квалифицированными кадрами» предусмотрено 43,5 миллиона рублей в федеральном бюджете и 29 миллионов рублей - в бюджете региона.

И за семь лет реализации программы привлечения медицинских кадров в Приморье лечебная сеть пополнилась 344 врачами, наиболее востребованными в сельской местности.

- Это терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, стоматологи. Также в отрасль пришли и 38 фельдшеров - 15 фельдшеров ФАП и 23 фельдшера скорой медпомощи, - пояснила заместитель директора департамента здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

Важно, что в федеральном законодательстве предполагаются изменения, которые позволят участвовать в программах, доказавших свою эффективность, докторам и фельдшерам в возрасте старше 50 лет. Пока еще это ограничение действует. Но опытные медики крайне востребованы в селах, поселках городского типа и малых городах с населением до 50 тысяч человек.

- Отмена возрастного ценза для участников программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по нашему мнению, совершенно оправдана, поскольку это позволит выехать на село и в малые города тем специалистам, которые уже состоялись в профессии, чьи дети уже выросли, и они более свободны в выборе жизненного пути, - отметили в департаменте здравоохранения Приморского края.

Беспрецедентная поддержка

С начала текущего года по инициативе губернатора Олега Кожемяко к зарплате молодых специалистов прибавилось пять мер социальной поддержки. Это несколько видов доплат, льготная ипотека, а также компенсация аренды жилья и услуг ЖКХ.

По мнению главного врача Владивостокской клинической больницы №4 Елены Новицкой, сегодня кадровый вопрос в отрасли решается властью по-новому:

Елена Новицкая. Фото: Олег БЕЛОВ.

- Качественно меняется подход к проблеме нехватки кадров: совместно реализуются федеральные и краевые программы по привлечению врачей в отрасль, в том числе и целевые, - сказала Елена Новицкая.

Огромное значение имеют и условия, в которых работают доктора, техническая оснащенность лечебных учреждений. Этот вопрос тоже решается: с прошлого года больницы и поликлиники учреждения получают новое оборудование и средства на капремонт и погашение задолженностей, а врачи и младший персонал - дополнительные и стимулирующие выплаты, обновляется технопарк. Позитивную тенденцию отметил главный врач скорой помощи Владивостока Олег Сорокин:

Олег Сорокин. Фото: Олег БЕЛОВ.

- Сотрудники медицинских учреждений получают выплаты в полном объеме.

Специалисты медицинской отрасли используют свою возможность на получение дополнительной финансовой поддержки. Сейчас документы на компенсацию за наем жилого помещения готовят около 40 специалистов скорой помощи, а новые сотрудники - на единовременную выплату. Мы видим, что интерес к профессии повысился. Кроме того, ведется планомерная замена автопарка. Это очень влияет на качество и скорость предоставления скорой помощи.

Как отметил директор профильного департамента Виктор Фисенко, немаловажными факторами при выборе места работы являются комфортные условия труда и укомплектованность учреждения современным оборудованием, и по данному направлению в регионе ведется масштабная работа.

- Только в этом году медицинские учреждения, подведомственные администрации края, получат несколько тысяч единиц оборудования. На их приобретение в бюджетах всех уровней предусмотрено 2,7 миллиарда рублей. Молодые специалисты будут работать на новом современном оборудовании в комфортных условиях, - подчеркнул глава ведомства.

Надежды на молодежь

Опыт возрастных врачей бесценен, но в Приморье делают большую ставку и на молодых специалистов, от которых в недалеком будущем станет зависеть здоровье жителей края. Помочь выпускникам медицинских учебных учреждений призваны ярмарки трудоустройства, которые регулярно проводятся в регионе. За несколько лет они приобрели широкую известность и популярность как у представителей лечебных учреждений, так и у потенциальных сотрудников медучреждений - выпускников медицинских колледжей и вузов.

В прошлом году благодаря ярмарке вакансий 276 будущих врачей нашли работу. Тогда мероприятие посетили более тысячи человек. Были представлены 85 медицинских организаций из четырех субъектов Дальнего Востока, в том числе 59 учреждений здравоохранения Приморского края.

В этом году подыскать молодые кадры для своих клиник в Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ) приехали представители более сотни медицинских учреждений. Весеннюю ярмарку посетили более 700 молодых специалистов - будущих врачей.

Традиционными стали также ярмарки содействия трудоустройству студентов выпускных и старших курсов колледжей. В этом году они уже прошли в Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Владивостоке, Партизанске, Уссурийске.

Так, к учащимся Уссурийского медицинского колледжа приехали с конкретными предложениями по работе представители государственных клиник из Владивостока, Находки, Уссурийска, Надеждинского, Красноармейского, Михайловского и других районов Приморья. Они готовы предложить не только перспективную и достойно оплачиваемую работу и наставническую поддержку, но и служебное жилье. К примеру, в этом году в Находке началось строительство дома, предназначенного для медицинских работников.

Конкретно!

Для сотрудников региональных учреждений здравоохранения Приморского края с 1 января 2019 года полагаются:

единовременная денежная выплата («подъемные») - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей в зависимости от района - врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторное звено медицинских организаций, 300 тысяч рублей - фельдшерам при трудоустройстве в ФАП и на станции скорой помощи, 200 тысяч рублей - медицинским сестрам при первичном трудоустройстве в амбулаторное звено медицинских организаций;

ежемесячные выплаты - 10 тысяч рублей молодым врачам-специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации в течение одного года после окончания обучения в вузе, до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности, еще 10 тысяч рублей - дополнительно всем врачам-специалистам в районах, приравненных к Крайнему Северу.

100-процентная компенсация расходов за наем жилого помещения, но не более 20 тысяч рублей в месяц, врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу в течение пяти лет работы в медицинской организации;

компенсация оплаты ЖКХ: 100 процентов - на селе, 1535 рублей в городах в домах с центральным отоплением, 535 рублей в городах в домах без центрального отопления.