Тихоокеанский туристский форум будет «окрыленным»

Владивосток почти на две недели вновь станет туристической столицей Азиатско-Тихоокеанского региона. В пятый раз в столице Приморья пройдет Тихоокеанский туристский форум (ТТФ-2019). Это эффективная профессиональная площадка для продвижения новых проектов и маршрутов, налаживания деловых связей между туроператорами, а потому международное мероприятие собирает множество заинтересованных и активных участников. О том, каким будет ТТФ-2019, рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

Константин Шестаков. Фото: Глеб Ильинский

Время высоких скоростей

- Константин Владимирович, почему именно воздушные путешествия решено сделать главной темой предстоящего форума?

- По прогнозам экспертов Международного совета аэропортов, авиапутешественники из Китая к 2040 году станут главной движущей силой мирового рынка авиаперевозок. Ожидается, что число поездок китайских туристов, перемещающихся по миру на самолетах, достигнет четырех миллиардов, что составит 19 процентов от всех перелетов в мире. На этом быстрорастущем рынке необходимо делать эффективные шаги для привлечения этих потоков на Дальний Восток России.

- Мировая тенденция добралась до Приморья?

- Безусловно. В первом квартале текущего года около половины иностранных туристов прибыли к нам через авиационный пункт пропуска - почти 72 тысячи человек. Еще порядка 40 тысяч гостей Приморья воспользовались автомобильным транспортом, 26,6 тысячи - водным и только 13,3 тысячи приехали в край по железной дороге.

- Проявили ли зарубежные авиакомпании интерес к предстоящей теме обсуждения?

- Достаточно сказать, что в качестве партнера-организатора выступит компания Changi Airports International, которая является оператором крупнейших аэропортов в мире и соучредителем аэропорта Владивосток. Эти профессионалы знают толк в развитии региональных аэропортов. Мы пригласили к участию в ТТФ-2019 авиакомпании, которые уже работают с нами и намерены расширять поле своей деятельности. А также тех, кто пока не пришел в Приморский край. Надеемся, что то, что они увидят и услышат в дни работы форума, привлечет их к сотрудничеству.

- Кто еще примет участие в деловой части программы ТТФ?

- Мероприятия деловой программы пройдут с 22 по 26 мая на острове Русском во Владивостоке. В форуме примут участие представители всех дальневосточных регионов, в том числе недавно включенные в границы округа Забайкалье и Республику Бурятия. Это позволит максимально широко рассмотреть вопросы развития транспортной доступности Дальнего Востока для туристов и выработать соответствующие эффективные решения.

Полное погружение

- Тихоокеанский туристский форум пройдет в традиционном формате?

- Конечно, будут дискуссии и презентации, ток-шоу и другие мероприятия. Эксперты откроют секреты по продвижению туристских продуктов и услуг в интернете и социальных сетях, расскажут о возможностях реализации на территории Приморья и всего Дальнего Востока успешных практик в сфере развития коллективных средств размещения, поведают об усилении тренда гастрономического туризма. Но в этом году мы приготовили для участников ТТФ еще и фам-туры: представителей авиационных и туристских компаний стран АТР познакомят с туристскими возможностями края.

- Как предполагается организовать фам-туры?

- По-другому их можно назвать представительскими турами. Смысл в том, чтобы показать все, чем располагает туристическая отрасль Приморья не в зале заседаний в виде презентаций, а непосредственно в гостиницах, ресторанах, музеях, театрах, на объектах, представляющих интерес для зарубежных путешественников, таких, как, например, Владивостокская крепость.

- И кому адресованы такие ознакомительные поездки?

- Одно из таких мероприятий объединит представителей туротрасли Китая, Республики Корея и Японии. Благодаря подобным событиям край становится более понятным и привлекательным для туристических компаний других стран. Это одна из самых результативных форм продвижения региона на туристском рынке.

Дерзай, молодежь!

- Константин Владимирович, а какие цели ставит Молодежный туристский конгресс?

- Это мероприятие во второй раз состоится в рамках ТТФ. Цикл мероприятий пройдет с 21 по 23 мая. Конгресс будет посвящен обсуждению новых возможностей международного молодежного сотрудничества в сфере образования, науки и туристского бизнеса. Главные участники - будущие специалисты, получающие профессиональное образование в Дальневосточном федеральном университете и Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. Мы хотели бы, чтобы молодые профессионалы нашли свое место в отрасли, это может быть трудоустройство в действующую компанию. Не случайно основным мероприятием конгресса станет ярмарка вакансий. Но возможно и создание собственного бизнеса.

- Пуститься в «самостоятельное плавание» в достаточно юном возрасте не каждый способен, ведь потребуется первоначальный капитал, да и отсутствие опыта не добавляет уверенности в себе, не так ли?

- Что касается стартового капитала, то не так страшен черт, как его малюют. Можно начать с организации сувенирного бизнеса, что не требует непосильных затрат. Можно открыть, к примеру, прокат велосипедов и самокатов на том же острове Русском. Практически бесплатно можно создать экскурсионное бюро с программами именно для молодежной аудитории.

- Участникам конгресса кто-то расскажет, как мечту о собственном деле сделать былью?

- Мы пригласили на конгресс таких спикеров, которые могут зажечь огонь в сердцах. И молодежь получит возможность пообщаться с профи высокого класса не в рамках лектория, а в форме диалога.

Приморское гостеприимство

- Статистика касательно роста потока туристов на приморскую землю впечатляет. А в дни работы форума чем будут впечатлены гости и жители края?

- Действительно, в первом квартале 2019 года количество зарубежных граждан, посетивших регион, снова выросло более, чем на 30 процентов, превысив 150 тысяч человек. Это результат большой совместной работы в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Важной частью программы форума традиционно станет Тихоокеанская туристская выставка. Она пройдет на территории Дальневосточного федерального университета 24-26 мая и объединит туристский потенциал дальневосточных, сибирских и центральных регионов России, а также расскажет о возможностях путешествий по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Что увидит публика во время Vladivostok Boat Show?

- XI Международная выставка катеров и яхт традиционно состоится на территории яхт-клуба «Семь футов». 17-19 мая в рамках ТТФ запланирована демонстрация водомоторной техники, тест-драйвы и другие мероприятия. Также в программе - яркие шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров и спортивные события. Это яркое зрелище, которое ежегодно привлекает на свою территорию тысячи российских и иностранных гостей - не только любителей яхтенного спорта, но и просто отдыхающих.

- Своеобразной фишкой Приморья стал гастрономический туризм. Будет ли это направление представлено в рамках форума?

- В рамках ТТФ 16 мая откроется фестиваль мидий, он и послужит стартом для всех событий форума. Топовые рестораны выйдут со своими авторскими блюдами из морепродуктов на улицу. Шефы расскажут, как правильно готовить дары Тихого океана. Конечно, мы и впредь намерены активно продвигать приморские продукты питания и аутентичную кухню.

Константин Шестаков. Фото: Глеб Ильинский

Туристы из стран АТР предпочитают авиапутешествия. Фото: Артем ХАЛУПНЫЙ