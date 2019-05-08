Массовая эвакуация из торговых центров во Владивостоке: неизвестные «заминировали» более десяти объектов

Сегодня, 8 мая, в дальневосточной столице эвакуируют персонал и посетителей крупных торговых центров, которые получили сообщение о том, что их заминировали. Всего на данный момент, по информации «Комсомольской правды – Владивосток», таких объектов порядка 11-ти.

Информацию подтвердили в МВД по Владивостоку. Сообщения о якобы существующей угрозе для ряда ТЦ поступили в полицию.

- На место происшествий направлены следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи со служебными собаками, сотрудники патрульно-постовой службы, сотрудники МЧС, бригады скорой медицинской помощи, наряды ДПС. Проводится эвакуация людей и обследование объектов, - коротко прокомментировали в пресс-службе ведомства, отказавшись называть объекты.

Однако по информации очевидцев, эвакуация проводится из торговых центров «Седанка Сити», ГУМ, «Европейский», «Черемушки», «Авангарда», «Игната», «Центрального», «Семерочки», «Алеутского», «Сотки», «Искры». Также читатели сообщают, что в список «заминированных» попал и Первореченский рынок.