2019-05-08T13:06:01+03:00
Происшествия

Массовая эвакуация из торговых центров во Владивостоке: неизвестные «заминировали» более десяти объектов

Здания оцеплены, внутри работают экстренные службы
Александра ШОПЕНКО
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В полицию поступили сообщения о минировании порядка 12-ти торговых центровВ полицию поступили сообщения о минировании порядка 12-ти торговых центровФото: Социальные сети
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Сегодня, 8 мая, в дальневосточной столице эвакуируют персонал и посетителей крупных торговых центров, которые получили сообщение о том, что их заминировали. Всего на данный момент, по информации «Комсомольской правды – Владивосток», таких объектов порядка 11-ти.

Информацию подтвердили в МВД по Владивостоку. Сообщения о якобы существующей угрозе для ряда ТЦ поступили в полицию.

- На место происшествий направлены следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи со служебными собаками, сотрудники патрульно-постовой службы, сотрудники МЧС, бригады скорой медицинской помощи, наряды ДПС. Проводится эвакуация людей и обследование объектов, - коротко прокомментировали в пресс-службе ведомства, отказавшись называть объекты.

Однако по информации очевидцев, эвакуация проводится из торговых центров «Седанка Сити», ГУМ, «Европейский», «Черемушки», «Авангарда», «Игната», «Центрального», «Семерочки», «Алеутского», «Сотки», «Искры». Также читатели сообщают, что в список «заминированных» попал и Первореченский рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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