Форум «Восток» даст старт молодежным проектам

Всероссийский молодежный образовательный форум «Восток» пройдет во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета с 25 июня по 3 июля. Как ожидается, число участников превысит 600 человек со всей страны и из-за рубежа.

- Для них подготовлена насыщенная деловая, культурная, спортивная и туристическая программы. Мы рассчитываем, что все пройдет на высоком организационном уровне, - уверена первый заместитель главы региона Вера Щербина.

В числе спикеров заявлены Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, председатель правления Сбербанка России Герман Греф, заслуженный мастер спорта СССР, депутат Государственной Думы Александр Карелин, генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, президент АК «АЛРОСА» Сергей Иванов и другие важные персоны.

Инициативу провести Всероссийский молодежный форум в Приморье поддержал губернатор Олег Кожемяко в ходе встречи с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым. Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. По словам главы края, это мероприятие поможет привлечь молодые кадры в Приморье.

Александр Бугаев. Фото: Карина ПРОШКИНА.

Национальный приоритет

Участники обсудят актуальные для современной молодежи вопросы, в том числе вовлечение активных ребят в подготовку решений по приоритетным направлениям развития Дальнего Востока. Одним из вопросов станет внедрение стратегии национальной технологической инициативы. Кстати, все они прошли тщательный отбор: каждый имеет профильное образование по тематическим направлениям форума, опыт проектной и общественной деятельности.

Концепция проведения основана на проекте программы «Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года». Тематические блоки форума включают в себя «Управление», «Образование», «Работа, карьера», «Предпринимательская деятельность», «Благоустройство, строительство», «Качество жизни», «Культура, СМИ», «Социальная активность». Образовательная программа включает лекции, проектную работу, мастер-классы и семинары. Участников ждет традиционный для федеральных образовательных форумов грантовый конкурс, по итогам которого лучшие социально значимые проекты будут рекомендованы к получению финансовой поддержки от Росмолодежи.

По словам главы Росмолодежи, Приморье идеально подходит для проведения молодежного мероприятия федерального масштаба.

- У вас много молодых людей вовлечены в добровольческое и волонтерское движение. Есть предложение провести в вашем регионе крупное федеральное мероприятие, которое могло бы объединить молодежь со всей страны - Всероссийский молодежный образовательный форум. Для приморской молодежи это будет возможностью повысить свой образовательный потенциал, - заявил Александр Бугаев.

«Проектный акселератор»

Участников ждет «Проектный акселератор» форума «Восток» - образовательная программа, направленная на «прокачку» проектов и основателей проектов, принимающих участие в форуме, и достижение кратного роста проектов непосредственно на площадке мероприятия. Его подготовит технопарк «Русский».

- Цель форума «Восток» - содеи ствие формированию конкурентоспособнои экономики Дальнего Востока в пространстве АТР - вполне отвечает миссии технопарка «Русскии », ведь мы формируем экосреду для технологического предпринимательства на Дальнем Востоке и являемся мостом для бизнеса в Азию. Уверен, чем раньше молодые люди включаются в эту среду, тем быстрее и ярче будет эффект, - подчеркнул директор технопарка «Русскии » Дмитрии Боровиков. - Важно, что финальныи DEMODAY акселератора с презентациями предпринимателеи прои дет на полях форума «Восток», а значит, история успеха может стать «заразительнои » для многих молодых участников.

Дмитрий Боровиков. Фото: Карина ПРОШКИНА.

Конечно, участие в форуме - это шанс и для молодежи Приморья, а в крае около 25 тысяч человек состоят в различных детских и молодежных объединениях, проявить себя.

- Это хорошие площадки, на которых ребята обмениваются опытом и информацией, знакомятся с регионом. В последующем, после окончания институтов, они могут переехать работать в Приморье. Я всегда поддерживаю такие инициативы, - подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Форум будет интересен и полезен молодым парламентариям, педагогам, специалистам, предпринимателям, урбанистам, архитекторам, event-менеджерам, журналистам, социальным предпринимателям, волонтерам. В задачи молодежного «слета» входят поддержка инноваций и стартапов, содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, развитие международного и межрегионального сотрудничества, патриотическое воспитание молодежи, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, в здоровый образ жизни и занятия спортом, развитие молодежного самоуправления и многое другое.

Конкретно!

Целью форума является создание привлекательного образа регионов Дальнего Востока для комфортного проживания и самореализации молодежи. Итогом мероприятия станет решение задачи по привлечению молодых граждан в Дальневосточный регион в соответствии с выработанными на форуме предложениями, которые войдут в национальную программу развития Дальнего Востока. Форум организован во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина «О Всероссийской форумной кампании». Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспредприниматель». Администрация Приморского края также в числе организаторов форума «Восток». Поддержка мероприятий оказывается в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2013–2020 годы. Для Приморья - большая честь провести форум всероссийского уровня и принимать талантливых, активных, инициативных ребят со всей страны, - считают краевые власти.

А в это время

В Приморье по итогам осеннего семестра 2018–2019 были отобраны 300 лучших студентов региональных вузов. В течение полугодия стипендиаты губернатора края будут получать по 5555 рублей ежемесячно.

На торжественной церемонии вручения сертификатов от имени главы региона студентов поздравил вице-губернатор Антон Волошко:

- Приятно, что в нашем крае есть такие талантливые и целеустремленные молодые люди. Искренне хочется верить, что ваш талант послужит на благо Приморского края. Региональная администрация, в свою очередь, приложит все усилия, чтобы вы смогли состояться в своих компетенциях, ведь за вами - будущее! - отметил он.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, все стипендиаты отвечают высоким требованиям конкурсного отбора.

- Все они демонстрируют особые успехи в исследовательской, спортивной, культурной или общественной деятельности, - отметила руководитель ведомства Елена Томчук, добавив, что каждые полгода награда вручается студентам не только крупнейших вузов, но и их филиалов в муниципалитетах края.

Напомним, стипендия направлена на стимулирование активности среди студентов. Получить ее могут приморцы не старше 30 лет, обучающиеся на очном отделении.