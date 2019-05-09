Парад Победы 9 мая 2019 года во Владивостоке: прямая онлайн-трансляция
Во Владивостоке прошел Парад Победы 9 мая 2019 года, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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Сегодня во Владивостоке прошел Парад Победы 9 мая 2019 года, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Комсомольская правда» - Владивосток вела текстовую онлайн-трансляцию с центральной площади города.
В 9:00 состоялось возложение венков и цветов у памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.».
На Алеутской, 19а в это время формировались колонны на шествие «Бессмертный полк». Редакция «Комсомольской правды» вела текстовую онлайн-трансляцию Парада Победы 9 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU