2019-05-09T05:50:34+03:00
Общество

Бессмертный полк 9 мая 2019 года во Владивостоке: прямая онлайн-трансляция

Во Владивостоке прошло шествие Бессмертного полка 9 мая 2019 года, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Алексей САМУСЬКОВМилана СОКОЛСергей БАЛАНОВАлександра ШОПЕНКО
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Сегодня во Владивостоке проходит шествие Бессмертного полка 9 мая 2019 года, посвященное 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Комсомольская правда» - Владивосток ведет текстовую онлайн-трансляцию с центральной площади города.

В 9:00 состоялось возложение венков и цветов у памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.». Сразу после торжественного Парада Победы на улицы Владивостока выходят простые жители города, которые принимают участие в шествии Бессмертного полка. Редакция «Комсомольской правды» предлагает текстовую онлайн-трансляцию патриотической памятной акции 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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