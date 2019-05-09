Бессмертный полк 9 мая 2019 года во Владивостоке: прямая онлайн-трансляция
Сегодня во Владивостоке проходит шествие Бессмертного полка 9 мая 2019 года, посвященное 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Комсомольская правда» - Владивосток ведет текстовую онлайн-трансляцию с центральной площади города.
В 9:00 состоялось возложение венков и цветов у памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.». Сразу после торжественного Парада Победы на улицы Владивостока выходят простые жители города, которые принимают участие в шествии Бессмертного полка. Редакция «Комсомольской правды» предлагает текстовую онлайн-трансляцию патриотической памятной акции 9 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU