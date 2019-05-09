2019-05-09T02:34:47+03:00
Общество

Приморские пожарные отметили юбилей своего ведомства

Лучших огнеборцев наградил губернатор края Олег Кожемяко.
Варвара ПОГОДИНА
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Лучшие пожарные края получили награды губернатора Приморья.Лучшие пожарные края получили награды губернатора Приморья.Фото: Сергей ТАРАСОВ
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В Приморье отметили 370-летие образования пожарной охраны. В торжественном мероприятии принял участие глава региона. Олег Кожемяко поздравил приморских пожарных с юбилейной датой, отметив, что мужество, доблесть и отвага представителей этой профессии - залог спокойствия и уверенности граждан:

Участников торжественного мероприятия встречал духовой оркестр. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Участников торжественного мероприятия встречал духовой оркестр.Фото: Сергей ТАРАСОВ

- Трудно переоценить важность и значимость задачи, которую вы с честью выполняете каждый день. И, как сказал русский писатель Владимир Гиляровский, каждый пожарный - герой, и вся жизнь его в войне. Только в этом году вы потушили 12 тысяч пожаров и спасли более 250 человек.

Память погибших при исполнении служебного долга сослуживцы почтили минутой молчания. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Память погибших при исполнении служебного долга сослуживцы почтили минутой молчания.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Отдельные слова благодарности глава Приморья адресовал ветеранам пожарной службы, многие из которых до сих пор в строю, передают опыт молодым. Лучшим огнеборцам и их наставникам Олег Кожемяко вручил почетные грамоты и благодарности губернатора.

Дети поиграли в спасателей и узнали много полезного о безопасности. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Дети поиграли в спасателей и узнали много полезного о безопасности.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Исполнение служебного долга пожарных связано с риском для жизни. Собравшиеся в Доме офицеров флота почтили минутой молчания память тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Выставка спецтехники развернулась в центре Владивостока. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Выставка спецтехники развернулась в центре Владивостока.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Юбилею пожарной охраны была посвящена и выставка спецтехники, которая была развернута на центральной площади Владивостока. Особый восторг вызвало мероприятие у школьников, пришедших посмотреть на пожарную технику. Ребятам была предоставлена возможность посидеть за рулем пожарных автомобилей, примерить на себя форменное обмундирование огнеборцев, поближе познакомиться со снаряжением брандмейстеров, подержать в руках. Посетителям экспозиции были представлены специальные автомобили связи и освещения, пожарная автолестница, многоцелевой пожарный автомобиль и многое другое. В приобретении оборудования, необходимого для спасений жизней, участвует и региональный бюджет в рамках госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013–2020 годы.

Взрослые тоже проявили неподдельный интерес к арсеналу пожарных. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Взрослые тоже проявили неподдельный интерес к арсеналу пожарных.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Праздник завершился концертом самодеятельных исполнителей. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Праздник завершился концертом самодеятельных исполнителей.Фото: Сергей ТАРАСОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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