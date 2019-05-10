2019-05-10T13:40:12+03:00
Дом. Семья

«Люди начали кричать, и собака отбежала от ларги»: во Владивостоке нерпа вышла на берег

Очевидец снял видео и поделился впечатлениями с «Комсомолкой» [видео]
Оксана КИСЕЛЁВА
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Малыш нерпы во Владивостоке на несколько минут вышел к людям. Фото: скрин видео Эдуарда ХвостоваМалыш нерпы во Владивостоке на несколько минут вышел к людям. Фото: скрин видео Эдуарда Хвостова
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Житель Владивостока Эдуард Хвостов (известный в Инстаграм как Эдик Хайс) в праздничные дни поехал с семьей и друзьями к Токаревскому маяку, одному из самых популярных мест отдыха у приморцев и туристов. Там и встретил на берегу детеныша ларги – дальневосточной нерпы. Видео горожанин разместил на своей странице, а подробности рассказал корреспонденту «КП» - Владивосток»:

- На Токаревской кошке в тот момент было еще много других людей, кроме нас. А малыш ларги, видимо, просто устал и решил немного отдохнуть на берегу. По крайней мере, никаких ран повреждений мы не заметили. Да и не боялся он. Их же в этом возрасте мамы оставляют, чтобы они вели самостоятельную жизнь. И весной у нас в Приморье часто можно встретить, когда малыш плывет один. Это – нормальное явление. Правда, там же, по косе, прогуливался мужчина с собакой без поводка, и в какой-то момент пес бросился в сторону беззащитного детеныша!

Судя по видео, четвероногое животное проявило большой интерес к ластоногому. Но люди так громко закричали хозяину «Собаку убери!», что пес передумал знакомиться. А морской пришелец тут же уплыл.

- У меня это уже не первая встреча с малышом ларги – вторая. Раньше уже видел на полуострове Гамова и потом узнал, что таких малышей нельзя трогать, брать на руки, кормить. Да и укус нерпы может быть опасен, - добавил Эдуард.

Ларга на берегу во Владивостоке.Жители Владивостока встретили на Токаревской кошке детеныша ларги – дальневосточной нерпы. Видео:Эдуард Хвостов (edik_hiace)Оксана КИСЕЛЁВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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