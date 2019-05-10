«Люди начали кричать, и собака отбежала от ларги»: во Владивостоке нерпа вышла на берег

Житель Владивостока Эдуард Хвостов (известный в Инстаграм как Эдик Хайс) в праздничные дни поехал с семьей и друзьями к Токаревскому маяку, одному из самых популярных мест отдыха у приморцев и туристов. Там и встретил на берегу детеныша ларги – дальневосточной нерпы. Видео горожанин разместил на своей странице, а подробности рассказал корреспонденту «КП» - Владивосток»:

- На Токаревской кошке в тот момент было еще много других людей, кроме нас. А малыш ларги, видимо, просто устал и решил немного отдохнуть на берегу. По крайней мере, никаких ран повреждений мы не заметили. Да и не боялся он. Их же в этом возрасте мамы оставляют, чтобы они вели самостоятельную жизнь. И весной у нас в Приморье часто можно встретить, когда малыш плывет один. Это – нормальное явление. Правда, там же, по косе, прогуливался мужчина с собакой без поводка, и в какой-то момент пес бросился в сторону беззащитного детеныша!

Судя по видео, четвероногое животное проявило большой интерес к ластоногому. Но люди так громко закричали хозяину «Собаку убери!», что пес передумал знакомиться. А морской пришелец тут же уплыл.

- У меня это уже не первая встреча с малышом ларги – вторая. Раньше уже видел на полуострове Гамова и потом узнал, что таких малышей нельзя трогать, брать на руки, кормить. Да и укус нерпы может быть опасен, - добавил Эдуард.