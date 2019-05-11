В Приморье утонул 15-летний подросток

Около суток в Приморье разыскивали юного приморца. Утром в пятницу тело мальчика спасатели обнаружили в карьере.

Инцидент произошел еще 9 мая. Подросток пропал в районе карьера в бухте Мусатова, город Находка. Сообщение об этом поступило в Находкинский поисково-спасательный отряд - филиал ДВРПСО МЧС России, и спасатели незамедлительно выехали к месту пропажи ребенка.

Весь день, пока не стемнело, специалисты искали юного приморца. Им удалось обследовать только часть карьера, но поиски результата так и не дали. Оставалась маленькая надежда на то, что парень все еще жив.

Уже утром, 10 мая, спасатели продолжили поисковую операцию. Тело ребенка без признаков жизни специалисты обнаружили в воде и подняли на берег.

Спасатели достают тело ребенка. Фото: dpscontrol.

К слову, неподалеку на камне лежали и вещи погибшего - кофта, джинсы и обувь. Фотографии с места происшествия сразу же разлетелись по социальным сетям. Там комментаторов привлек тот факт, что кроссовки парень снял странно.

- Вещи лежат непонятно как, кроссовки так не бросают. Шнурки не развязаны, - написал молодой человек.

Вещи подростка вызвали массу вопросов у общественности. Фото: dpscontrol.

В ходе обсуждений выяснились и другие детали произошедшего. Как оказалось, в районе карьера есть сторож. Почему охранник не заметил какой-то активности на воде ночью - неизвестно. Еще больше удивляет тот факт, что кому-то и вовсе захотелось искупаться в водоеме: вода там очень грязная, да и купаться пока не сезон - холодно. Между тем, место привлекает к себе подростков уже очень долгое время, и этот несчастный случай - далеко не первый за последние 20 лет.

Одна из версий - ребята поспорили, что один из них сможет переплыть котлован. В середине пути мальчик понял, что сил у него не хватит, но сделать что-то, чтобы спастись, уже не смог. Друг, пришедший с ним, якобы тоже пытался помочь, но безуспешно. Известно, что мальчик был единственным ребенком в семье.