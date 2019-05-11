Юный спортсмен из Владивостока установил новый мировой рекорд

Мировой рекорд установил спортсмен из Владивостока. Наибольшее количество поперечных оборотов в одном сальто выполнил тренер Федерации трикинга Владивостока Гаврил Данилов. Цифры зафиксировало международное агентство InterRecord.

Сообщается, что 20-летний Гаврил Данилов - первый в мире спортсмен, который выполнил сальто с пятью поперечными оборотами. Новый мировой рекорд зафиксирован во Владивостоке. Момент триумфа зафиксировали на видео.

Пять поперечных оборотов в одном сальто. Видео: interrecord.ru.Наибольшее количество поперечных оборотов в одном сальто Зарегистрированное количество: 5 раз Гаврил Данилов Россия, город Владивосток 03 февраля 2019 года https://www.interrecord.ru/naibolshee-kolichestvo-poperechnyh-oborotov-v-odnom-salto/

Гаврил Данилов в 2017 году переехал из Якутии во Владивосток. Занимается этим видом спорта с 12 лет, а сейчас и вовсе тренирует других спортсменов. Говорит, что «без трикинга он как без рук и без ног».

- Это круто, это часть моей жизни. Я поставил пять винтов. Сам не понимал, что я буду ставить их, но уже чувствовал. Думаю, что это результат тренировок. Чем больше тренируешься, тем больше ты получаешь, тем больше результатов. Делайте то, что вы хотите делать, тогда все двери для вас будут открыты, - сказал юный спортсмен.

Фото: gavrixd.

Что касается самого вида спорта, то трикинг – это свободная и оригинальная дисциплина, которая сочетает в себе боевые искусства и акробатику. Во Владивостоке этому спорту обучают даже с нуля, а самих спортсменов называют трикерами.