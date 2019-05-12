2019-05-12T08:08:59+03:00
Общество

3D-графити в центре Владивостока вновь напомнит о «китовой тюрьме»

Сюжет пятиметрового рисунка - косатка, которая рвет сеть и уплывает на волю
Сергей БАЛАНОВ
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Графити в Москве. Фото предоставлено GreenpeaceГрафити в Москве. Фото предоставлено Greenpeace
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В центре Владивостока 13 мая появится пятиметровое 3D-графити, которое должно снова напомнить о «китовой тюрьме» в бухте Средняя на юге Приморского края. Изображение косатки, разрывающей сети, нанесут на Корабельной набережной, где в понедельник с 13 до 15 часов «зеленые» планируют провести пикет.

Акция приурочена к запланированному на 13-15 мая заседанию рабочей группы, на котором должны решить судьбу узников “китовой тюрьмы” и утвердить индивидуальные планы реабилитации и подготовки особей к выпуску, сообщила представитель Greenpeace Виктория Феофанова.

Кстати, в апреле этого года похожее 3D-графити уже успело украсить площадь Никитских ворот в Москве. Объемный рисунок в защиту животных, находящихся в неволе, сделал уличный художник Philippenzo за четыре дня.

3D рисунок выполнил уличный художник Philippenzo за четыре дня. Фото предоставлено Greenpeace

3D рисунок выполнил уличный художник Philippenzo за четыре дня. Фото предоставлено Greenpeace

С осени 2018 года экологи и общественники добиваются освобождения 10 косаток и 87 белух, которые находятся в бухте Средняя в Приморье. Изначально их было на одну косатку и трех белух больше, но они, по одной версии, сбежали, по другой – просто погибли в неволе. Животных отловили в Охотском море в 2018 году на продажу животных в китайские океанариумы, хотя подобный бизнес в России запрещен. Несмотря на то, что добыча водных биологических ресурсов разрешается только в культурно-просветительских целях, Росрыболовство согласовало бизнесменам планы поставить животных за границу, хотя даже в Генпрокуратуре нашли в этом нарушение законодательства. Кроме того те же бизнесмены умудрились в рамках квоты выловить не взрослых китов, а совсем маленьких, добыча которых вообще запрещена.

Говорят, что чем младше, тем дороже. Вообще, вся эта история с «китовой тюрьмой» легко объясняется цифрами – одна косатка за границей может стоить порядка 3,5 миллионов долларов. Какая уж тут забота о животных и полный запрет вылова, когда такие бабки.

Хозяева «тюрьмы» - частные организации «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий». Как минимум про две из их известно, что деньги за китов от китайских заказчиков они уже получили, и назад дороги нет. Уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов возбудили еще в прошлом году, однако в каком виде оно дойдет до суда, пока не понятно.

Даже сам Путин – вот уж высшая форма общественного резонанса – дал поручение

решить судьбу косаток до 1 марта. Но и с его поручением чиновники скорее не справились, во всяком случае, в первый день весны судьба животных яснее не стала. Далее те же чиновники только все больше запутывали общественность, поскольку с одной стороны руководители различных министерств и ведомств бодро рапортуют о том, что косаток и белух непременно отпустят, и даже пригласили в Приморье команду потомственного океанолога Жан-Мишеля Кусто. С другой стороны, те же чиновники призывают не торопиться, считают убытки государства и выдвигают весьма странные предложения, например, создать еще один центр содержания морских млекопитающих, на этот раз на Русском острове. Чем это учреждение будет отличаться от пресловутой «китовой тюрьмы» в бухте средней, пока не понятно.

Так еще и в СМИ просочились внутренние документы ВНИРО, согласно которым Росрыболовство предлагает уже в 2020 году выловить еще 10 косаток и 282 белухи. Общественные слушания этого вопроса должны были пройти в апреле, однако их отложили на неопределенный срок.

В итоге имеем: отпустить китов и белух на волю пообещали, а дату не назвали. В Greenpeace считают, что мормлеков можно и нужно выпустить в первой половине лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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