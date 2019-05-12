3D-графити в центре Владивостока вновь напомнит о «китовой тюрьме»

В центре Владивостока 13 мая появится пятиметровое 3D-графити, которое должно снова напомнить о «китовой тюрьме» в бухте Средняя на юге Приморского края. Изображение косатки, разрывающей сети, нанесут на Корабельной набережной, где в понедельник с 13 до 15 часов «зеленые» планируют провести пикет.

Акция приурочена к запланированному на 13-15 мая заседанию рабочей группы, на котором должны решить судьбу узников “китовой тюрьмы” и утвердить индивидуальные планы реабилитации и подготовки особей к выпуску, сообщила представитель Greenpeace Виктория Феофанова.

Кстати, в апреле этого года похожее 3D-графити уже успело украсить площадь Никитских ворот в Москве. Объемный рисунок в защиту животных, находящихся в неволе, сделал уличный художник Philippenzo за четыре дня.

3D рисунок выполнил уличный художник Philippenzo за четыре дня. Фото предоставлено Greenpeace

С осени 2018 года экологи и общественники добиваются освобождения 10 косаток и 87 белух, которые находятся в бухте Средняя в Приморье. Изначально их было на одну косатку и трех белух больше, но они, по одной версии, сбежали, по другой – просто погибли в неволе. Животных отловили в Охотском море в 2018 году на продажу животных в китайские океанариумы, хотя подобный бизнес в России запрещен. Несмотря на то, что добыча водных биологических ресурсов разрешается только в культурно-просветительских целях, Росрыболовство согласовало бизнесменам планы поставить животных за границу, хотя даже в Генпрокуратуре нашли в этом нарушение законодательства. Кроме того те же бизнесмены умудрились в рамках квоты выловить не взрослых китов, а совсем маленьких, добыча которых вообще запрещена.

Говорят, что чем младше, тем дороже. Вообще, вся эта история с «китовой тюрьмой» легко объясняется цифрами – одна косатка за границей может стоить порядка 3,5 миллионов долларов. Какая уж тут забота о животных и полный запрет вылова, когда такие бабки.

Хозяева «тюрьмы» - частные организации «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий». Как минимум про две из их известно, что деньги за китов от китайских заказчиков они уже получили, и назад дороги нет. Уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов возбудили еще в прошлом году, однако в каком виде оно дойдет до суда, пока не понятно.

Даже сам Путин – вот уж высшая форма общественного резонанса – дал поручение

решить судьбу косаток до 1 марта. Но и с его поручением чиновники скорее не справились, во всяком случае, в первый день весны судьба животных яснее не стала. Далее те же чиновники только все больше запутывали общественность, поскольку с одной стороны руководители различных министерств и ведомств бодро рапортуют о том, что косаток и белух непременно отпустят, и даже пригласили в Приморье команду потомственного океанолога Жан-Мишеля Кусто. С другой стороны, те же чиновники призывают не торопиться, считают убытки государства и выдвигают весьма странные предложения, например, создать еще один центр содержания морских млекопитающих, на этот раз на Русском острове. Чем это учреждение будет отличаться от пресловутой «китовой тюрьмы» в бухте средней, пока не понятно.

Так еще и в СМИ просочились внутренние документы ВНИРО, согласно которым Росрыболовство предлагает уже в 2020 году выловить еще 10 косаток и 282 белухи. Общественные слушания этого вопроса должны были пройти в апреле, однако их отложили на неопределенный срок.

В итоге имеем: отпустить китов и белух на волю пообещали, а дату не назвали. В Greenpeace считают, что мормлеков можно и нужно выпустить в первой половине лета.