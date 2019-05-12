Приморью пророчат мощный циклон на 19-20 мая

«Народный» синоптик-любитель Руслан Юрковский опубликовал на своем сайте «Маглипогода» прогноз на текущий месяц, в котором предупредил о возможном ударе циклона по территории Приморского края 19-20 мая. В Примгидромете считают, что удар может прийтись все-таки на соседний Хабаровский край, однако предупреждают, что более подробные выводы делать пока рано.

- Есть вероятность выхода мощного циклона на Приморский край в период 19-20 мая! Дело в том, что в этот период времени появятся благоприятные условия для зарождения и усиления циклона в районе Желтого моря, - сообщает портал «Маглипогода».

Правда, в прогнозе указывается, что эта информация «предварительная и не точная», однако она все равно сейчас тиражируется по СМИ и интернет-пабликам.

Отметим, что владелец сайта «Маглипогода» Руслан Юрковский не является профессиональным синоптиком, благодаря чему и стал широко известен – год назад Росгидромет потребовал оштрафовать блогера-синоптика за отсутствие лицензии и нарушении закона о гидрометслужбе. Синоптики официальные настаивали, что выдача штормовых предупреждения об опасных погодных явлениях – это только их прерогатива. Был суд: штраф грозил небольшой, но дело закрыли по истечению срока давности. Юрковский свое дело не бросил, хотя и прогнозы старается делать аккуратно, без «штормовых предупреждений».

Что же касается погоды во второй половине мая, в Примгидромете корреспонденту «КП - Владивосток» рассказали, что на сегодняшний момент синоптики больше склоняются к версии, что в 19-20 мая циклон пройдет по Хабаровскому краю, а в Приморье будет преобладать поле повышенного давления. Но в этот период (переходный весенне-летний погода очень переменчива) нужно следить за дальнейшими прогнозами, они будут уточняться, особенно учитывая такой длительный период.