2019-05-13T03:23:23+03:00
Общество

Житель Владивостока украл со стройки храма в центре города 600 килограммов медной проволоки

Под покровом ночи злоумышленник смог увезти две катушки, одну продал, а деньги потратил
Сергей БАЛАНОВ
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Строящийся храм в центре ВладивостокаСтроящийся храм в центре ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Полицейские задержали 34-летнего ранее судимого жителя, обворовавшего строящийся православный собор на центральной городской площади. Под покровом ночи парень проник на стройку и унес две 300-килограммовые катушки медной проволоки.

Строители кражу обнаружили и обратились в полицию, злоумышленника нашли быстро.

Задержанный во всем признался, он объяснил, что две тяжеленные бухты вывез на арендованной машине. Одну катушку сдал в пункт приема металла и даже успел потратить вырученные деньги. А вторую удалось изъять и вернуть на стройку.

Уголовное дело уже возбуждено, мужчине грозит до десяти лет колонии за кражу в особо крупном размере. Приговора он будет дожидаться в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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