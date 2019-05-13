Житель Владивостока украл со стройки храма в центре города 600 килограммов медной проволоки

Полицейские задержали 34-летнего ранее судимого жителя, обворовавшего строящийся православный собор на центральной городской площади. Под покровом ночи парень проник на стройку и унес две 300-килограммовые катушки медной проволоки.

Строители кражу обнаружили и обратились в полицию, злоумышленника нашли быстро.

Задержанный во всем признался, он объяснил, что две тяжеленные бухты вывез на арендованной машине. Одну катушку сдал в пункт приема металла и даже успел потратить вырученные деньги. А вторую удалось изъять и вернуть на стройку.

Уголовное дело уже возбуждено, мужчине грозит до десяти лет колонии за кражу в особо крупном размере. Приговора он будет дожидаться в СИЗО.