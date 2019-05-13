«Их продолжают кормить с рук»: в центре Владивостока прошла акция за освобождение китов из тюрем

Активисты провели пикет на Корабельной набережной Владивостока в защиту косаток и белух. Днем 13 мая участники акции растянули на брусчатке перед подводной лодкой баннер с 3D рисунком косатки, разрывающей сети, который уже стал символом борьбы за свободу узников «китовой тюрьмы» в бухте Средняя на юге Приморья.

Объемный рисунок в защиту животных, находящихся в неволе, сделал в апреле этого года уличный художник Philippenzo, и его уже использовали в подобной акции в Москве.

Акция на Корабельной набережнойФото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, в специальных вольерах в бухте Средняя под Находкой сегодня содержится 10 косаток и 87 белух, выловленных летом 2018 года в Охотском море близ Шантарских островов. С разрешения Росрыболовства четыре частные компании готовили их к продаже в океанариумы Китая. Цена одной косатки, по данным ученых, составляет порядка 3,5 миллионов долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/708330" frameborder="0"></iframe> Косатку, разрывающую сети, в 3D развернули во Владивостоке.Сергей БАЛАНОВ

Акция во Владивостоке приурочена к запланированному на 13-15 мая заседанию рабочей группы при Минприроды, на котором должны решить судьбу узников «китовой тюрьмы» и утвердить индивидуальные планы реабилитации и подготовки особей к выпуску. Однако общественники относятся к этому заседанию осторожно.

- Мы слышали уже много громких заявлений, в том числе от высших государственных чинов о том, что ситуация с китовой тюрьмой будет решена. Однако до сих пор для этих животных ничего не изменилось. Их продолжают кормить с рук, вольеры не расширены, косатки все так же содержатся под крышей. То есть не выполняются рекомендации научных групп, команды Кусто, - говорит Оганес Таргулян, ведущий эксперт «Гринпис» России.

Оганес Таргулян, ведущий эксперт «Гринпис» РоссииФото: Сергей БАЛАНОВ

По его словам, отловщики продолжают считать их своей собственностью и не признают свою обязанность выпустить их на свободу.

- Мы с этим категорически не согласны. Мы считаем, что косатки и белухи являются государственной собственностью, выловлены они были незаконно и должны оказаться на свободе. Они не должны быть проданы в китайский океанариум. Плотоядных косаток осталось всего несколько сотен, их меньше, чем Амурских тигров. Однако Амурский тигр находится в Красной книге, охота или вылов этих животных запрещен. То же самое должно быть и с плотоядной косаткой. В настоящее время она находится в Красной книге Камчатского края, но, к сожалению, этого не достаточно, - признает Оганес Таргулян.

Добровольцы с плакатамиФото: Сергей БАЛАНОВ

По данным ученых, все животные могут быть выпущены на свободу. Никаких препятствий по их здоровью для этого нет. У одной косатки проблемы с зубом, но на лишилась его еще на воле. У некоторых есть проблемы с кожей. Однако даже команда океанолога Жан-Мишеля Кусто, побывавшая недавно в Приморье, пришла к выводу, что всех животных можно выпустить на волю.

- Подготовка к выпуску может занимать недели, полтора месяца, может быть. То есть их всех можно выпустить к середине лета, если уже сейчас начать заниматься подготовкой к этому. Это очень выгодный бизнес, как мы знаем, одна косатка стоит несколько миллионов долларов. И те, кто занимается этим бизнесом, все еще надеются на этом заработать. Поручение президента Путина решить судьбу косаток было выпущено 20 февраля, сегодня 13 мая. То есть прошло много времени, почти три месяца.

Этих животных лучше выпускать летом. И вот – скоро лето. Надо начинать готовить к выпуску. Пока что этого нет, к сожалению, - подытожил специалист «Гринпис».

Горожане с удовольствием фотографируются на фоне рисункаФото: Сергей БАЛАНОВ

В рамках акции, несмотря на холодную погоду, порядка 20 добровольцев растянули вокруг 3D рисунка баннеры с лозунгами «Свободу китам» и «Нет китовым тюрьмам». Акция привлекла внимание немногочисленных прохожих – они фотографировались на фоне рисунка, пытаясь «поймать» 3D эффект, - и многочисленной группы журналистов местных информагентств и телеканалов.