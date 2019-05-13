«Пили росу и мечтали выжить»: два жителя Камчатки шесть дней гребли до берега лопатой на перевернутой лодке

Трагедией и невероятным спасением закончился для двух мореманов из Петропавловска-Камчатского поход на резиновой лодке в Усть-Камчатск, за 500 километров на север от столицы полуострова. Большой опыт походов и благоприятный прогноз погоды не предвещали ничего плохого, но беды приходят без приглашений. Смерть товарища, ледяной океан, отсутствие воды и еды и лишь желание выжить - корреспондент «КП - Владивосток» смогла пообщаться с участниками спасательной операции и спасенным камчадалом о том, как можно выжить, проведя шесть дней на перевернутой лодке в открытом океане.

Лодку мужчины пока забирать не стали. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«ВОЛНЫ НЕ ЩАДЯТ НИКОГО»

Антон и Марк – бывалые ходоки на лодке вдоль полуострова – собрались в очередной поход. В компанию к ним напросился парень, который отправился в мини-путешествие впервые. Собрав провиант и снаряжение, группа отдыхающих 2 мая вышла на резиновой лодке с мотором из Петропавловска-Камчатского. Путь мужчины держали в Усть-Камчатск.

Путешественники шли вдоль берега Камчатки, наслаждаясь прекрасными видами. Однако спустя сутки в 150 километрах от краевой столицы в районе бухты Малая Медвежка лодку настиг шторм. Хотя погода, судя по прогнозам, была вполне пригодна для путешествия. Отдыхающие тут же направились в убежище, но не дошли – порыв ветра перевернул судно.

- Сначала выпал я, потом Антон. Я залез на лодку, вытащил его. Третий держался из последних сил, но не выдержал и разжал пальцы. Волны не щадят никого. В первые часы очень хотелось спать, потратили много сил, - делится воспоминаниями с «КП-Владивосток» о том страшном дне выживший Марк.

Спустя сутки в 150 километрах от краевой столицы лодку мужчин настиг шторм. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Трагедия произошла в считанные секунды, а перед глазами ее участников пробежала вся жизнь. Когда стихия успокоилась, мужчины отвязали от лодки лопатку, которая чудом не утонула вместе со всеми припасами и снаряжением, и принялись грести. И лишь неисчерпаемое желание выжить толкало Марка и Антона вперед на протяжении этих шести дней полной неизвестности.

- Голода не было, лишь огромное желание пить. Утром роса оседала на дне лодки, и мы ее слизывали. Так и выживали. Догребли до берега и там позвали на помощь, - продолжает Марк.

Держится мужчина достойно, несмотря на пережитый ужас. Однако голос предательски подрагивает, а по разговору слышно: Марк растерян.

- Я все еще не могу в себя придти, до сих пор в шоке. Очень болят ноги, и хочется лечь спать, - коротко подытожил мужчина, извинился и положил трубку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/708366" frameborder="0"></iframe> Два жителя Камчатки шесть дней гребли до берега лопатой на перевернутой лодке.ГУ МЧС России по Камчатскому краю

УЖАС СКОВАЛ ЯЗЫК

Обессиленные Марк и Антон выбрались на берег и нашли летний рыбацкий домик, в котором остановились, чтобы набраться сил. При себе у них был непромокаемый телефон, но принимать связь в том районе он отказывался. Пришлось взбираться на сопку, откуда в ночь с 9 на 10 мая пострадавшим наконец-то удалось позвать на помощь.

Точного местонахождения мужчины не знали, поэтому описали ориентиры, среди которых озеро Калыгирь. 11 мая в три часа ночи группа спасателей выехала в район поиска, чтобы добраться засветло. Поиск они начали от мыса Шипунский, заезжали в каждую бухту, подавали звуковые и световые сигналы, обыскивали берег, но все безуспешно.

Спасатели выехали за мужчинами на катере ночью. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Так спасатели прочесали около 50 километров береговой линии, и наконец-то им улыбнулась удача – они наткнулись на тот самый рыбацкий домик.

- Когда мы зашли в домик, пострадавшие лежали на нарах и первые минут пять не понимали, что за ними пришли спасатели. Мы у них спрашивали: «Это вы потерялись? Это вам нужна помощь?», но они кроме звуков ничего не произносили. Они, конечно, были в шоке. Потом, когда мужчины пришли в себя, я спросил: «Домой поедете?», на что они закивали головой и ответили: «Ага, поедем», - рассказывает Андрей Кубышкин, начальник камчатского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России.

Дальше Макара и Антона ждал спасительный катер, теплая и сухая одежда, а также еда и вода. Лодку мужчины оставили в бухте – не до нее сейчас. Третьего члена команды, который не смог забраться на судно, пока найти так и не удалось. Специалисты с сожалением говорят, что шансов на спасение у него нет.

Поиски третьего мужчины пока результатов не дали. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

ПРЯЧЬТЕСЬ

В чем ошибка бывалых путешественников? Специалисты разводят руками и говорят: это совокупность факторов, среди которых навыки управления судном, погода и поведение океана. Наших героев подвело еще и то, что они не обозначили контрольные точки выхода на связь и были в зеленых жилетах речного класса, которые сливаются с окружающей средой. Будь Марк и Антон в ярко желтых жилетах, спасение могло придти к ним раньше, поскольку мимо проходили суда.

- Чтобы спасение пришло быстро, необходимо зарегистрироваться, указать свой маршрут, старшего группы, контактное лицо, которое остается на берегу, когда планируется вернуться и постоянно отзваниваться с контрольных точек. Если информации от туристов нет в день связи, организуется поисковая операция и более точно вычисляется место поисков, - отметил Андрей Кубышкин.

А спасенный Марк на случай шторма мог дать лишь одно напутствие, пережив леденящий кровь ужас: «Прячьтесь».