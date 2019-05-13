Два подростка из Находки бросились в ледяную воду и спасли дайвера

Жители Находки Амир и Руслан Джанмирзаевы прославились настоящим мужским поступком – спасли тонущего дайвера, не побоявшись ледяной воды. Парни бросились в море и вытащили мужчину на берег, после чего провели реанимационные действия и выгнали воду из легких. С героями встретился глава Находки и ходатайствовал о представлении их к награде.

Инцидент произошел 12 мая. 15-летний Амир и Руслан, которому только исполнилось 16, – любители покататься на квадроциклах – выехали на берег в районе горы Сестра и увидели человека в 20 метрах от берега, который звал на помощь. Но парни не кинулись снимать происходящее на телефон, как бы могли сделать другие подростки, а бросились в воду.

- Мы остановились просто спонтанно и услышали, что кто-то зовет на помощь, но очень приглушенно – «спасите, пожалуйста, помогите». Мы увидели человека в море, сразу же скинули одежду, бросились в воду и вытащил на берег, - рассказывает Амир.

Родственники ребят добавляют, что они абсолютно случайно и неожиданно заглушили свои квадроциклы - поэтому и услышали голос человека. А ведь рядом на машинах ехали мимо другие люди и не останавливались помочь...

- Оказали первую помощь, выбили воду из легких, и человек задышал, - добавляет его племянник Руслан. - Он просто сказал спасибо, телефон у нас взял.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/708337" frameborder="0"></iframe> Два подростка спасли водолаза, тонувшего под Находкой.Сергей БАЛАНОВ

Мужчине медицинская помощь не понадобилась, спасателей вызывать не стали. О подвиге стало известно от очевидцев, которые подоспели к пляжу, когда все необходимое было сделано. Короткий ролик попал в соцсети и сделал парней знаменитыми – сотни лайков и благодарных комментариев. Правда спасенный, по словам парней, им так и не позвонил. Зато позвонили из городской администрации и пригласили на встречу с мэром Борисом Гладких.

Глава Находки поблагодарил ребят и Магомеда Джанмирзаева, воспитавшего достойных внука и сына.

- Это большая редкость в наше время. Вы можете гордиться такими наследниками, - отметил Борис Гладких.

- Помогал, консультировал нас мой дедушка, отец Амира. Мы ему звонили, он рассказывал, как оказывать первую помощь. Соответственно, по его советам мы реанимировали человека, - говорит Руслан.

В этот же день находкинские чиновники обратились в управление МЧС по Приморскому краю и ходатайствовали о представлении подростков-героев к награде. В ведомстве обращение приняли и обещали разобраться в ситуации. Сделать это будет непросто ,поскольку спасатели на ЧП не выезжали.

- Мы изучим все обстоятельства, комиссия разберется, что и как произошло, какую награду можно дать. Ходатайство могут и отклонить, так что пока рано что-то говорить, - уточнили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.