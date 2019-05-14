2019-05-14T06:42:05+03:00
Происшествия

Секс, наркотики и корвалол: видео задержания экс-главы «Приморской аптеки» появилось в сети

Василий Сысойкин перевозил запрещенные вещества в машине и делал тайники в лесу [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В камере Василий Сысойкин был немногословен и после диалога снял футболку с провокационной надписьюВ камере Василий Сысойкин был немногословен и после диалога снял футболку с провокационной надписью
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Полиция опубликовала видео задержания в Подмосковье известного приморца Василия Сысойкина, при котором нашли внушительное количество наркотических веществ. Но особо впечатлили даже не объемы запрещенного, а внешний вид бывшего главы краевой аптеки: футболка с весьма красноречивым мессенджем и узоры на теле.

Напомним, в подмосковной Балашихе задержан бывший руководитель КГУП «Приморская краевая аптека». 50-летний Василий Сысойкин на этот раз подозревается в продаже и хранении наркотиков – в гараже мужчины оперативники нашли внушительный «клад» запрещенных веществ. И это оказалось далеко не все.

В гараже господина Сысойкина полицейские нашли 9 пакетов и 13 свертков с порошкообразным веществом. Хранил наркотики уроженец приморья даже в колесной арке - на опубликованных кадрах видно, как оперативник достает оттуда внушительный и надежно перемотанный армированным скотчем «блок» с указанием веса – один килограмм.

Сам задержанный предстал в футболке с провокационной надписью: «Sex, Drugs & Corvalol» («Секс, Наркотики и Корвалол» - прим. ред.). Говорит он неохотно. Импозантный приморец спокойно и односложно отвечает на вопросы оператора, а в конце ролика предстает с обнаженным татуированным торсом. Зачем – непонятно, но стоит отметить: выглядит в свои 50 лет Василий Сысойкин достойно.

Видео задержания экс-главы «Приморской аптеки» появилось в сети.Видео: МВД России! другой источник

- Я всегда был руководителем, большим начальником, - коротко сказал на камеру задержанный Василий Сысойкин.

Кроме гаража, мужчина организовал два схрона наркотиков в лесу Балашихи. В них хранилось два свертка с аналогичным порошкообразным веществом. Химическое исследование, как сообщает пресс-служба МВД РФ, установило, что наркотик является метилэфедроном. Его можно отнести к разряду амфетаминов.

Всего в тайниках господин Сысойкин хранил около трех килограммов наркотиков. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – до трех лет тюрьмы.

Сейчас Василий Сысойкин находится под стражей.

Напомним, что ранее приморец уже становился фигурантом уголовного дела и был признан виновным в «Растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения». Тогда Сысойкина пришлось доставлять в Россию из Черногории. Суд назначил ему два года колонии общего режима, однако до реального заключения в тюрьме так и не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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