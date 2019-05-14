2019-05-14T06:15:55+03:00
Общество

Главный механик АПК перебрался в мэрию руководить общественным транспортом Владивостока

Александр Иванов был непосредственным подчиненным Олега Гуменюка еще до назначения последнего мэром
Сергей БАЛАНОВ
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Автобусы во ВладивостокеАвтобусы во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Руководить управлением транспорта Владивостока будет Александр Иванов, который еще в недавнем прошлом работал начальником транспортного отдела в «Хозяйственном управлении администрации края». Напомним, что до назначения мэром дальневосточной столицы Олег Гуменюк возглавлял «ХОЗУ», а теперь, видимо, решил перетянуть толкового сотрудника в мэрию.

Александр Иванов родился в 1983 году в поселке Лучегорск, окончил Дальрыбвтуз, женат, воспитывает дочь.

Свой первый рабочий день в качестве начальника городского управления транспорта - 14 мая - Александр Иванов начал со знакомства с руководителями автотранспортных предприятий, специалистами управления. Его главная задача теперь - совершенствование работы общественного транспорта Владивостока, завершение процесса внедрения безналичной системы оплаты проезда, работа с перевозчиками.

Задачи, как мы знаем, непростые. На сегодняшний день во Владивостоке работают 14 компаний-перевозчиков, из них только одна муниципальная, но и в ней не все гладко: автобусы простаивают в ремонте, компания все время нуждается в дотациях из бюджета. Остальные и вовсе не особо заботятся обновлением автопарка – на маршруты выходит порой откровенная рухлядь, технические и медицинские осмотры погрязли в коррупции, водители порой не знают русского, графики не соблюдаются и так далее.

Про безналичный проезд и говорить смешно: даже установленные терминалы водители поснимали с автобусов и продолжают рассказывать пассажирам сказки про то, что они сломались, или какие-то другие причины.

В марте договоры с перевозчиками истекли, но мэрия не стала их перезаключать, поставив отношения на паузу. Пока перевозчики работают по-старому и ждут новых условий, в городе впервые за 10 лет проводится масштабное исследование пассажиропотока. Выигравшая конкурс компания «Сити Транспорт Групп Сибирь» из Санкт-Петербурга должна провести анализ действующей маршрутной сети, разработать предложения по оптимизации, исключить дублеров, определить оптимальное количество автобусов, их тип и интервалы движения. А уж потом мэрия заключит новые контракты с перевозчиками.

Будет ли у нас как в Питере, узнаем уже летом. А тем временем, мэрия Владивостока решила докупить для муниципального «ВПОПАТ-1» 95 дизельных автобусов, выделив на это более 900 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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