Алексей Ширшов: Если начать с нуля, отбросив все долги, Примавтодор будет прибыльным

Сегодня, 14 мая, гостем в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» стал генеральный директор АО «Примавтодор» - Алексей Николаевич Ширшов. В эфире он ответил на вопросы ведущих о ремонте автодороги Владивосток - Находка, о планах по ремонту мостов в Приморье и о прибыльности самого предприятия.

Что приморцу хороШоу: глава Примавтодора в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

Алексей Ширшов возглавил АО «Примавтодор» в конце прошлого года по рекомендации Минтранса. До этого руководил предприятием поменьше, которое занималось содержанием дорог федерального значения, а также Русского моста. Осенью новый глава региона Олег Кожемяко столкнулся с дефицитом дорожников-руководителей и обратился в профильные ведомства, среди прочих ему и предложили кандидатуру Ширшова.

- Олег Николаевич сказал: «Я посмотрел, ты подходишь. Иди, работай», - вспоминает Ширшов.

Среди первостепенных задач Кожемяко дорожникам – максимально заниматься гравийными дорогами, особенно в населенных пунктах – переводить их в асфальтобетон, чтобы местные жители не задыхались в пыли проезжающих автомобилей. Особое внимание уделить мостам и объездам - только в этом году будет построено и сдано четыре новых моста, а далее планируется проектировать по 25 мостов в год.

Еще одна задача – сделать освещение во всех населенных пунктах на краевых дорогах.

Что касается Примавтодора, то в этом году предстоит отремонтировать в общей сложности 28 километров дорог, из них 8 километров гравийки надо заасфальтировать. Техника есть, но не хватает кадров, жалуется Ширшов. По его словам, дорожники – товар штучный, готовят их только в Хабаровске. А работа на периферии и не слишком высокие зарплаты мало кого привлекают.

Алексей Ширшов хорошо знает ситуацию в дорожной отрасли Приморского края, поскольку успел поработать директором профильного департамента в администрации края. И о состоянии Примавтодора был наслышан до прихода сюда.

- Если начать работать с нуля, отбросив все долги и кредиты банка, где-то ввести на них мораторий, то Примавтодор будет нормально и успешно работать с прибылью. Долги, которые тянутся еще со времен саммита, пока не дают нам развиваться. Во время мегастроек за большими цифрами не увидели маленькие. Хотя это и не маленькие цифры. Например, Примавтодор выиграл тендер на строительство дороги Новый – Де-Фриз, упав при этом на 1,7 миллиардов рублей. Притом что сметы прошли госэкспертизу, были государственные расценки. То есть это было за пределами разумной рентабельности, но такую задачу поставили.

Дорогу сделали, хорошую, стоит. Но Примавтодор вышел оттуда с минус полтора миллиарда. Та прибыль, которую зарабатываем, уходит как раз на погашение долгов, - рассказывает Ширшов.

Генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей ШиршовФото: Сергей БАЛАНОВ

Но есть и хорошие новости. У Примавтодора сейчас развитая сеть баз, в каждом филиале есть асфальтоукладочные комплексы, есть свои асфальтобетонные заводы. Недавно на докапитализацию Примавтодора были выделены бюджетные инвестиции, на них докупили технику для содержания дорог в зимний период взамен старой, изношенной на 50%. Обещает новый руководитель поработать и над увеличением заплат сотрудникам и привлечении кадров.

В целом, считает Ширшов, нужно увеличивать увеличить инвестиции в дорожную отрасль. Сейчас деньги выделяют только на самые проблемные участки по принципу «сколько есть». А в приморье 6677 автомобильных дорог, из них только половина в асфальте. А ремонтировать по 5% в год – это не выход.

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Полная запись эфира доступна по ссылке.