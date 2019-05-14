2019-05-14T12:44:05+03:00
Звезды

Константин Хабенский согласился стать президентом во Владивостоке

Актера и кинорежиссера ждут в 2019 году на кинофестивале «Меридианы Тихого»
Сергей БАЛАНОВ
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Константин ХабенскийКонстантин ХабенскийФото: Евгения ГУСЕВА
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Президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого» в 2019 году станет актер театра и кино, кинорежиссер Константин Хабенский. Он уже дал свое согласие. В рамках фестиваля Хабенский оценит качество и уровень смотра, а также проведет творческую встречу со зрителями.

Президентом прошлых «Меридианов Тихого» был актер Александр Михайлов, который, кстати, начинал свой творческий путь именно во Владивостоке. Хабенского с Владивостоком связывает только любовь зрителей к его таланту, но и этого достаточно, чтобы сделать новые "Меридианы" еще более долгожданными.

17-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября.

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» – крупное культурное событие Дальнего Востока, которое не только позволяет владивостокцам в числе первых прикоснуться к шедеврам мирового кинематографа и открыть для себя молодые таланты, но и давно нанесло Владивосток на карту мировой культуры. За 16 лет работы «Меридианов» город посетили десятки и сотни талантливых деятелей культуры, звезд российского и мирового кинематографа.

Участники кинофестиваля выставляют на конкурс полнометражные игровые, документальные, анимационные фильмы, а также короткометражные фильмы продолжительностью до 30 минут. Во внеконкурсную программу специальные показы, ретроспективы, панорамы, семинары и мастер-классы.

Международное жюри 17-го кинофорума во Владивостоке возглавит режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян. Американский журнал Variety включил Анну в десятку самых перспективных режиссеров мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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