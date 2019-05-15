2019-05-15T11:28:08+03:00
Происшествия

Минирование торговых центров, вуза и кинотеатров во Владивостоке: из зданий эвакуированы сотни человек

Сообщения о заложенных в зданиях бомбах поступили в силовые ведомства
Александра ШОПЕНКО
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В этот раз неизвестные "заминировали" ВГУЭСВ этот раз неизвестные "заминировали" ВГУЭСФото: Александра ШОПЕНКО
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По Владивостоку вновь прокатилась волна телефонного «терроризма». Сегодня, 15 мая, посетителей и персонал крупных торговых центров вновь эвакуировали. Причина – сообщения о минировании зданий. В этот раз пострадал даже Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

Всех учеников и персонал вуза эвакуировали Фото: Александра ШОПЕНКО

Всех учеников и персонал вуза эвакуировалиФото: Александра ШОПЕНКО

- Указание покинуть вуз поступило от регионального МЧС, после чего сработала тревога. Эвакуирован весь комплекс зданий на Голубиной пади, а это учебные корпуса, общежития, спорткомплекс «Чемпион», театр «Андеграунд». Студентов и персонал университета отпускают по домам, - рассказал источник во ВГУЭС.

Кроме этого, сообщения о минировании поступили в кинотеатр «Океан», бизнес-центр «Фреш Плаза» и торговый центр «Кловер Хаус». Люди на данный момент покинули здания. Сейчас внутри работают кинологи с собаками, полицейские, а рядом дежурят машины скорой помощи.

- В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. На места происшествий направлены следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи со служебными собаками, сотрудники патрульно-постовой службы, МЧС, бригады скорой медицинской помощи, наряды ДПС. Проводится обследование объектов, - прокомментировали в пресс-службе городской полиции.

Подобные атаки телефонных «террористов» на торговые и административные объекты во Владивостоке с некоторых пор происходят с пугающей регулярностью. Самая, пожалуй, массовая атака произошла в январе этого года, когда были эвакуированы ученики и педсостав из нескольких десятков школ, был частично сорван учебный процесс. Владельцы торговых центров, попадающих под удар, говорят о многомиллионных убытках из-за простоя. Угрозы не подтверждаются, однако спецслужбы в данном случае не имеют право проигнорировать сигнал - каждый объект подробно осматривают на предмет взрывчатых веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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