Сотни жителей Приморья стали участниками «Доступной ипотеки»

Программа «Доступная ипотека» для Приморского края стала настоящим прорывом в сфере жилищного кредитования. Проект стартовал осенью прошлого года, и с этого времени более 270 жителей региона подали заявки на участие в программе. Каждый день в «Корпорацию развития жилищного строительства» в среднем поступает 8-10 обращений от приморцев.

Своя квартира - это реально

Изначально программа «Доступная ипотека» была разработана для того, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры. В первую очередь льготное кредитование предоставлялось бюджетникам в сферах здравоохранения, медицины и культуры. С 1 января 2019 года в программу внесли изменения, по которым получить доступную ипотеку могут представители еще двух категорий граждан - сотрудники организаций оборонно-промышленного комплекса края и авиационных предприятий, занятых в обслуживании рейсов внутрикраевой авиации.

- Мы решаем задачу, поставленную краевой властью, - пояснил генеральный директор Акционерного общества «Корпорация развития жилищного строительства» (КРЖС) Роман Чернявский. - Цель программы «Доступная ипотека» - улучшить качество жизни приморцев не только в крупных городах края, но и на отдаленных территориях. А главная задача программы - снизить отток населения из Приморья. Собственная квартира - это серьезный якорь, закрепляющий человека в регионе. Льготная ипотека призвана не только снизить кадровый дефицит в важных для Приморья направлениях, но и обеспечить приток новых кадров. Кстати, наш край стал первым регионом Дальнего Востока, разработавшим и принявшим такую программу.

Роман Чернявский.Фото: Елена КРАЙНЕВА

Большинство заявлений поступило от учителей и медицинских работников Владивостока. Но также среди обратившихся - жители Дальнереченска, Дальнегорска, Лесозаводска, Артема, Большого Камня, Арсеньева, Спасска-Дальнего и других населенных пунктов Приморского края. И многие уже убедились в том, что получить посильный для семьи кредит вполне реально.

Так, к примеру, считает участница программы - акушерка роддома № 1 Владивостока с 20-летним стажем Наталья Смирнова. По ее словам, на сегодняшний день процентная ставка по «Доступной ипотеке» - самая выгодная из всех, которые можно было найти. Ежемесячный платеж, если в семье работают два человека, вполне подъемный.

Выбор - за будущими новоселами

По программе «Доступная ипотека» квартиру можно приобрести на всей территории Приморья, как в строящемся доме, так и в сданной в эксплуатацию новостройке, а также в уже обжитом многоквартирном доме.

- Конечно, рынок первичного жилья в приоритете, ведь это стимулирует развитие строительной индустрии в Приморье, - уточнил Роман Чернявский. Но при разработке программы мы приняли во внимание то обстоятельство, что в малых городах и в поселках края жилищное строительство ведется далеко не так активно, как, скажем, во Владивостоке, Находке, Уссурийске. Поэтому «Доступная ипотека» предоставляется и для приобретения жилья на вторичном рынке.

Срок рассмотрения заявки составляет один-два дня и в большинстве случаев решения по заявкам положительные. Не получили льготный кредит лишь 12 процентов из числа обратившихся. Причем это связано не с какими-то непомерными требованиями, а с тем, что многие заявители, не веря, что оформить льготную ипотеку легко, подавали заявки исключительно для получения положительного решения, которое действует три месяца.

Как пояснили в «Корпорации развития жилищного строительства», за это время не все участники программы успевают подобрать себе подходящее жилье, в том числе из-за действующих ограничений по стоимости квадратного метра. В связи с этим не все одобренные заявки переходят в статус выданных фактически ипотечных займов.

Ипотечный жилищный заем со сниженной процентной ставкой предоставляется участнику программы, если стоимость квадратного метра жилья не превышает 60 тысяч рублей - во Владивостоке, 55 тысяч - в Уссурийске, Находке и Большом Камне и 50 тысяч - в других муниципалитетах.

По словам начальника управления ипотечного кредитования КРЖС Ирины Шибельбеин, программа «Доступная ипотека» разработана так, чтобы она была максимально комфортной для будущих новоселов:

Ирина Шибельбеин.Фото: Елена КРАЙНЕВА

- Мы специализируемся только на ипотеке, поэтому в отличие от банков мы не продаем никакие дополнительные продукты. Да и страховка у нас гораздо дешевле.

Отличия этой программы от других государственных, которые раньше реализовывались, в том, что нет никакой очереди. Не нужно ждать годами. Перечень документов для участия нужен стандартный, никаких сложных справок не требуется.

Программа будет развиваться

Специалисты Корпорации работают над усовершенствованием программы и вносят предложения в соответствующие департаменты администрации Приморского края, чтобы еще большее число граждан могли воспользоваться льготной ставкой и приобрести себе квартиру. После их принятия соответствующие изменения будут внесены в государственную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

С инициативой выступил глава региона в ходе совещания по вопросу предоставления доступного жилья жителям края, которое состоялось в конце марта. Олега Кожемяко возмутило то обстоятельство, что в перечне граждан, которые имеют право воспользоваться льготной ипотекой, нет многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

- Мы должны повышать демографические показатели и способствовать рождаемости. Нужно поддерживать многодетные семьи, - подчеркнул губернатор.

Конкретно!

Кто может получить льготную ипотеку?

Участники программы - граждане, для которых основным местом работы являются:

1. Краевые государственные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории Приморского края:

руководители;

педагогические работники;

учебно-вспомогательный персонал;

2. Государственные учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Приморского края:

врачи;

специалисты с высшим профессиональным (немедицинским) образованием;

средний медицинский персонал;

провизоры;

средний фармацевтический персонал;

3. Краевые государственные и муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории Приморского края:

административно-управленческий персонал;

основной персонал;

4. Органы государственной власти Приморского края;

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края.

6. Организации оборонно-промышленного комплекса, находящиеся на территории Приморского края, включенные в установленном правительством Российской Федерации порядке в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, независимо от организационно-правовой формы таких организаций;

7. Авиационные предприятия, находящиеся на территории Приморского края, в летном и инженерно-технических составах, занятых на обслуживании рейсов внутрикраевой авиации.

Справка

АО «Корпорация развития жилищного строительства», единственным учредителем которого является администрация Приморского края, развивает ипотечное кредитование и повышает финансовую грамотность населения на территории Приморского края. АО КРЖС на протяжении последних 15 лет является региональным оператором Акционерного общества «ДОМ.РФ» (ранее - Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»), существующего при правительстве РФ. За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования граждане могут обратиться по адресу: г. Владивосток, улица Прапорщика Комарова, 45а, или заполнив форму на сайте www.кржс.рф. Телефон: 8 (800) 250-72-10 (звонок по России бесплатный), 8 (423) 260-72-09.