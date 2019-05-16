«Лесной план» спасет приморскую липу

В Приморье насчитывается около семи тысяч пчеловодов, которые ежегодно собирают в среднем пять тысяч тонн меда. Причем его основное производство сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, где содержится более 90 процентов пчелосемей. Большинство хозяев - это самозанятые люди, которые благодаря своему увлечению пасечным делом содержат семьи, поднимают на ноги детишек, а еще приносят огромную пользу обществу, поставляя вкусный и целебный продукт на столы земляков.

Они пользуются поддержкой краевой власти в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Но это не решает всех проблем отрасли, которая во многом зависит от климатических капризов, конъюнктуры на рынках сбыта. А главная проблема приморского пчеловодства - уничтожение липы.

- Важно сохранить пчеловодство как системообразующую отрасль, - уверен глава региона Олег Кожемяко. Липа - основной медонос, который формирует занятость для многих жителей края, проживающих в сельской местности.

Губительные вырубки

С 2007 года, когда в действие был введен новый Лесной кодекс РФ, липа потеряла охранный статус и нещадно вырубается лесопромышленниками. Такая ситуация уже в самое ближайшее время может привести к исчезновению липового меда, которым славится Приморье. Для того, чтобы срубить дерево, нужны минуты, а на восстановление липников потребуются десятилетия. Ведь липа начинает цвести через 20 лет после посадки, а ее основной продуктивный возраст наступает в 70-80 лет.

По словам заведующего лабораторией пчеловодства Приморского НИИСХ Максима Шарова, местный мед соответствует мировым стандартам по такому показателю, как монофлерность - сбор с одной дикорастущей культуры. В крае такой культурой является липа, и пчеловоды могут получать до 100 процентов содержания одной липы в продукте, что высоко ценится покупателями. Наш мед имеет преимущества по своему микробиологическому составу, содержанию витаминов, по экологической чистоте, у нас отсутствуют большие промышленные предприятия в местах произрастания липы. Единственный ущерб, который наносится пчеловодству - это уничтожение липы.

- Если же сейчас ограничить вырубку липы, мы сможем обеспечить закрепление населения на местах за счет пчеловодства, стабильное развитие региона и, что очень важно, восстановление сильно нарушенных кедрово-широколиственных лесов, - считает кандидат биологических наук, научный сотрудник ДВО РАН Ольга Ухваткина. - Обоснований вырубки липы просто не существует. Промышленная вырубка любых деревьев должна иметь некую научную базу: в каком возрасте растения можно рубить, где их можно рубить, в каком количестве. Это делается для того, чтобы ненароком не загубить популяцию деревьев.

Ольга Ухваткина.Фото: Олег БЕЛОВ

Пчеловодство долгое время было одним из главных занятий приморских селян. Многие липы, растущие близ населенных пунктов, посажены еще первыми поселенцами края. Сейчас этот фонд безжалостно вырубают. Помимо стационарных пасек, в Приморье распространен сезонный промысел меда, когда передвижные пасеки устанавливаются в теплое время года. Территории их пребывания также нужно беречь. С лесозаготовщиками пытаются бороться как простые жители края, так и муниципальные власти. Порой дело доходит до народных сходов. Но ситуация пока остается нестабильной.

По мнению директора Амурского филиала WWF Петра Осипова, в Приморье больше 10 лет ведется бессистемная неконтролируемая вырубка лип. И ситуация уже приблизилась к критической точке:

Петр Осипов.Фото: Олег БЕЛОВ

- Поэтому с прошлого года работники WWF добиваются введения моратория на вырубку липы. Для начала временного: нужно время, чтобы оценить реальный ущерб природе, нанесенный лесозаготовщиками. У нас в Приморье произрастает три вида липы - амурская, манчжурская и Таке. При этом мы не знаем, какой из них страдает от колоссальных перерубов. Потому что общий прирост липы считается по всем трем видам. Есть вероятность, что один из них мы уже потеряли, но просто об этом не знаем, - рассказал Петр Осипов.

Липе предоставят покой

Краевая власть ясно представляет масштаб проблемы. И во время встречи с пчеловодами Приморья Олег Кожемяко отметил, что отрасль пчеловодства и заготовки меда всегда имела огромное значение для Приморья, была его визитной карточкой. В связи с этим он разделяет озабоченность специалистов вырубками главного медоноса - нескольких видов лип, которые дают основную кормовую базу пчелосемьям. А ведь согласно последним исследованиям, пчела влияет и на опыление диких растений в тайге. Есть пчелы - тайга растет, не будет пчел – состояние лесов может прийти в упадок.

- 33 года вся наша семья занималась пчеловодством в селе Новокрещенка Красноармейского района, - рассказал пчеловод Андрей Сколов. - За несколько лет всю липу, которая находилась у пасеки, вырубили. Нашел новое место в Анучинском районе, купил дом. Три года были замечательные медосборы, но и туда добрались лесорубы. Когда всю липу уничтожат, куда ехать? В заповедник? Руки опускаются, когда глядишь на это. Не только пчелам липа нужна. Животные питаются плодами дерева, богатыми эфирными маслами.

Вопрос вырубки медоносных деревьев неоднократно звучал на встречах губернатора с населением края. Пчеловоды жаловались на варварскую рубку липы в районе их пасек. И по инициативе Олега Кожемяко первые решения были приняты в декабре 2018 года.

Сначала была ограничена рубка липы на 48 тысячах гектаров в районах пасек и трех километровых «зонах покоя». Далее был сформирован и внесен в лесной план 1,2 миллиона гектаров. Глава региона поручил продолжить эту работу по всему Приморскому краю.

- Я также направил в Правительство России документ о запрете экспорта круглого дуба, липы и дощечек из этих деревьев. Даны поручения, чтобы квоты иностранным рабочим на лесозаготовку не выдавались, - отметил Олег Кожемяко. - Вопрос сохранности липовых насаждений в Приморье для развития пчеловодства будет решаться последовательно до полного разрешения.

Председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев уверен, что вопрос сохранения липы жизненно важен для пчеловодов края и развития отрасли. Он предложил в качестве еще одного шага на пути к сохранению медоноса ввести в регионе запрет на экспорт липы в круглом виде.

Рамиль Еникеев.Фото: Олег БЕЛОВ

- Если такой запрет будет введен, то заготавливать липу станет нерентабельным для тех, кто вместо переработки предпочитает гнать ее кругляком в Китай, - отметил Еникеев.

Олег Кожемяко это предложение поддержал и поручил директору лесного департамента проработать этот вопрос.

Кстати

Недавно в Приморье учрежден новый региональный праздник, который должен привлечь внимание к пчеловодству и подчеркнуть его значение для жителей края. Отмечать День пчеловода в Приморье будут в последнюю субботу августа. Праздник приурочен к ежегодному фестивалю меда, который проводится на базе Анучинского района.

Конкретно!

«Лесной план», согласованный с Рослесхозом, ограничивает рубку липы на площади 1,2 миллиона гектаров, что составляет более 10 процентов лесного фонда Приморского края в 11 лесничествах:

Арсеньевское - 152 422 гектара;

Владивостокское - 8 534 гектара;

Верхне-Перевальнинское - 99 027 гектаров;

Дальнереченское - 117 945 гектаров;

Кавалеровское - 98 401 гектар;

Рощинское - 146 498 гектаров;

Сергеевское - 26 152 гектара;

Спасское - 111 054 гектара;

Тернейское - 150 130 гектаров;

Уссурийское - 133 811 гектаров;

Чугуевское - 167 091 гектар.