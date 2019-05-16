2019-05-16T13:42:18+03:00
Общество

Молодые врачи помогают появиться на свет новым гражданам Приморья

Выпускники Тихоокеанского государственного медицинского университета пополнили коллектив родильного дома № 3.
Марина СМОРОДИНА
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Молодые врачи успешно осваивают самые передовые медицинские технологии. Фото: Мария ГЕРАСИМЕНКОМолодые врачи успешно осваивают самые передовые медицинские технологии. Фото: Мария ГЕРАСИМЕНКО
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Аисты могут устроить себе каникулы: о пополнении приморских семей маленькими гражданами со знанием дела заботятся доктора, чье призвание - помогать появиться на свет крохам. Со временем они вырастут, получат образование, а потом сменят и рулевых экономики региона, и политиков, принимающих важные решения. Но на самом первом этапе нет ничего важнее, чем сделать все возможное для здоровья маленьких приморцев и их мам. Очень ответственную специальность акушеров-гинекологов в этом году выбрали шесть молодых врачей - недавних выпускников Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), поступивших на работу в роддом № 3 Владивостока.

Мечте нужна поддержка

Молодой специалист Валерия Казакова - настоящая фея для своих пациенток. Только вместо волшебной палочки в ее арсенале - прочные знания и опыт. Несмотря на то, что молодому доктору всего 26 лет, девушка много знает и умеет. Лера еще студенткой работала в роддоме № 3 медицинской сестрой. Общаясь с роженицами, поняла, как милосердие должно сочетаться с неукоснительным исполнением назначений докторов. А у опытных врачей научилась многим тонкостям акушерского дела. И выбор роддома № 3 в качестве первого места работы вовсе не случаен:

Валерия Казакова.

Валерия Казакова.

- Когда я была студенткой четвертого курса, я постоянно узнавала что-то новое и интересное об этом учреждении. Этот роддом был всегда на слуху в связи со своими достижениями - приобретением особенного оборудования, проведением какой-то уникальной операции, оказанием помощи необычным пациентам, а потому был наделен некой элитарностью. И, конечно, мне очень хотелось здесь трудиться, и именно в отделении гинекологии, - поделилась молодой врач.

Кстати, Лера выросла не просто в семье, где врачевание - это призвание. Вдохновилась примером мамы - врача-неонатолога. Так что профессиональный выбор был просто предопределен судьбой и семейной традицией. Правда, в детстве Валерии хотелось стать ветеринаром - тоже очень гуманная и благородная профессия, но в более сознательном возрасте девушка сделала другой выбор. На счастье многих молодых мам и их малышей.

- На втором курсе я решила, что моей специализацией будет «акушерство и гинекология». Это сфера деятельности, которая синтезирует в себе терапию с хирургией. Кроме того, мне кажется, что профессия врача - акушера-гинеколога прекрасно подходит для девушки.

И это решение Лера подкрепила прилежной учебой. Диплом врача, полученный Казаковой, - с отличием. Сейчас молодой доктор пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и искренним доверием пациенток. Она успешно консультирует и лечит больных, работает в составе операционных бригад. И можно с уверенностью сказать, что впереди - блестящий путь к вершинам профессионального мастерства.

Не энтузиазмом единым

Было бы наивным ожидать от молодых врачей, что они могут быть счастливы лишь любимой работой. Каждый планирует создать собственную семью, родить детей и вырастить их счастливыми. И «генеральный план» краевой администрации насчет привлечения молодых врачей в лечебные учреждения Приморья реально работает.

В соответствии с действующим краевым законодательством вчерашние выпускники медвузов могут рассчитывать на целый набор мер государственной поддержки. Немало зависит и от доброй воли руководителей лечебных учреждений.

- В рамках внутренней кадровой политики роддома № 3 Владивостока молодые специалисты также получают единовременную денежную выплату при устройстве на работу в учреждение, стимулирующие выплаты, компенсирующие отсутствие у них надбавок за выслугу лет, и премии по итогам года, - рассказала главный врач роддома Светлана Сагайдачная.

Светлана Сагайдачная.

Светлана Сагайдачная.

Здесь очень внимательно относятся к новым кадрам. «Зеленый свет» на старте профессиональной карьеры - инициативным, целеустремленным и перспективным. Поэтому в роддоме № 3, как и во многих других лечебных учреждениях региона, рады как опытным специалистам, так и их начинающим коллегам. Ведь молодежь не просто заполняет прорехи в штатном расписании, но и значительно обновляет кадровый состав и «омолаживает» коллектив. Сегодня несколько сотрудников совмещают обучение в вузе с работой в медучреждении в качестве младшего и среднего персонала.

Недавние выпускники медицинского университета сегодня оказывают помощь пациентам различных структурных подразделений роддома - женской консультации, отделения новорожденных и детской реанимации, гинекологического отделения и Центра сохранения беременности. Почти все они проходили интернатуру или ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии ТГМУ, клинической базой которой является «третий» роддом Владивостока.

Это касается всех лечебно профилактических учреждений Приморья. Для преодоления кадрового дефицита огромное значение имеют и условия, в которых работают доктора, техническая оснащенность лечебных учреждений. Этот вопрос тоже решается: с прошлого года больницы и поликлиники учреждения получают новое оборудование и средства на капремонт и погашение задолженностей, а врачи и младший персонал - дополнительные и стимулирующие выплаты.

По словам директора профильного департамента Виктора Фисенко, немаловажными факторами при выборе места работы являются комфортные условия труда и укомплектованность учреждения современным оборудованием, и по этому направлению в регионе ведется масштабная работа в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы .

- Только в этом году медицинские учреждения, подведомственные администрации края, получат несколько тысяч единиц оборудования. На их приобретение в бюджетах всех уровней предусмотрено 2,7 миллиарда рублей. Молодые специалисты будут работать на новом современном оборудовании в комфортных условиях, - подчеркнул глава ведомства.

Мнение специалиста

- Наверно, вы не найдете ни одного главного врача, который сказал бы, что у него вообще все замечательно, но основной кадровый кризис, надеюсь, миновал: есть и молодые специалисты, и опытные доктора-наставники. Мы не останавливаемся, в этом году тоже заключили целевой договор с выпускниками нашего университета. На сегодняшний день нам не хватает детских хирургов и реаниматологов, но больше всего ощущается дефицит медицинских сестер любого профиля. Могу заверить желающих поработать, что мы выполняем «дорожную карту», и зарплата у нас неплохая, а главное - работа интересная, –- уверяет Надежда Горелик, главный врач краевой детской клинической больницы № 1.

Надежда Горелик.

Надежда Горелик.

Важно!

Для сотрудников региональных учреждений здравоохранения Приморского края с 1 января 2019 года полагаются:

- единовременная денежная выплата («подъемные») - от 500 до 700 тысяч рублей в зависимости от района врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторное звено медицинских организаций, 300 тысяч рублей - фельдшерам при трудоустройстве в ФАП и на станции скорой помощи, 200 тысяч рублей - медицинским сестрам при первичном трудоустройстве в амбулаторное звено медицинских организаций;

- ежемесячные выплаты - 10 тысяч рублей молодым врачам-специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации в течение одного года после окончания обучения в вузе, до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности, 10 тысяч рублей - дополнительно всем врачам-специалистам в районах, приравненных к Крайнему Северу;

- 100-процентная компенсация расходов за наем жилого помещения, но не более 20 тысяч рублей в месяц, врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу в течение пяти лет работы в медицинской организации;

- компенсация оплаты ЖКХ: 100 процентов - на селе, 1535 рублей в городах в домах с центральным отоплением, 535 рублей в городах в домах без центрального отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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