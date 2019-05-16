2019-05-16T12:09:08+03:00
Общество

Жительница Владивостока оставила ребенка у знакомых, уехала отдыхать и до сих пор не вернулась

Людмила Бирюкова не дает о себе знать девять дней, а ее ребенок, скорее всего, отправится в детский дом [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Жительница Владивостока уехала отмечать первомай к подружкамЖительница Владивостока уехала отмечать первомай к подружкамФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Майские праздники давно прошли, но вернулись из них не все. Жительница Владивостока уехала отмечать первомай к подружкам и оставила на знакомых четырехлетнего ребенка. Женщина решила задержаться в гостях, а потом и вовсе пропала. Теперь ее сыну грозит детский дом, а близкие просят помощи в поисках.

Отдых Людмилы Бирюковой должен был продлиться пару дней – именно на столько она оставила своего ребенка знакомым. У приятелей малыш оставался неоднократно, поэтому переживать было не о чем, и со спокойной душой женщина уехала к подружкам. Куда – не сказала.

Телефон Людмилы вне зоны действия сети с 7 мая Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телефон Людмилы вне зоны действия сети с 7 маяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако через два дня Людмила вышла на связь и сообщила, что задержится. Так продолжалось до 7 мая, а потом женщина просто пропала – абонент вне зоны действия сети. И такая ситуация продолжается до сих пор. Зацепок нет даже у знакомых Людмилы.

- Раньше подобного не случалось. Она оставляла ребенка, но вовремя его забирала, постоянно звонила. Сама Люда наркотики не употребляет, сильно не выпивает, но любит «покуражить». Семья нормальная, никогда проблем не было. У нее есть старший сын от первого брака, он живет с бывшим мужем, - рассказал Герман, знакомый Людмилы.

Оставить у себя малыша знакомые женщины больше не могли, как и мама Людмилы, которая сейчас живет с ребенком младшей дочери. Ситуация вынудила приятелей отвезти сына пропавшей в органы опеки.

- Мне сказали, что дальше повезут его в реабилитационный центр для детей - это обычная процедура. Малыша определят в детский дом. Инспектор говорит, что Люда вряд ли уже сможет вернуть ребенка. Во всяком случае, сделать это ей будет очень трудно, - поделился Герман.

Ребенка Людмила оставила у знакомых Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ребенка Людмила оставила у знакомыхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Связаться с отцом малыша также, как говорит Герман, не представляется возможным - он живет в лесу в в одном из сел Красноармейского района.

Мама Людмилы, по словам Германа, должна была написать заявление о пропаже человека.

Бирюковой Людмиле Александровне 35-40 лет. Рост - примерно 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темные, по плечи. Из дома женщина ушла в черной кожаной куртке, синих джинсах.

Родные и близкие женщины просят помощи: если кто-либо видел Людмилу или что-то знает о ее местонахождении, просьба сообщать по телефону 02 или написать в редакцию +7 924 000-10-03. Полученные сведения мы немедленно передадим родным и близким Людмилы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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