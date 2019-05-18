Отточенные приемы и дуэль взглядов: Дальневосточный фестиваль единоборств состоялся в Приморье

Во Владивостоке состоялся Дальневосточный фестиваль единоборств, аналогов которому не было раньше. Событие, благодаря которому в Приморье собралась вся элита спорта, прошло в «Фетисов Арена». Площадка спортивного комплекса на день превратилась в масштабную арену соревнований в различных дисциплинах. Зрители увидели основные бои, показательные выступления и сражение за титул Чемпиона России по К1(кикбоксинг среди профессионалов).

Симпатичная группа поддержкиФото: Милана СОКОЛ

Церемония открытияФото: Милана СОКОЛ

Организатором первого Дальневосточного фестиваля единоборств стал Российский союз боевых искусств. За день до старта все спортсмены прошли официальную процедуру взвешивания, на которой не обошлось без дуэли взглядов или face to face. Некий элемент шоу, когда бойцы пристально смотрят друг другу в глаза, «метая молнии», уже стал традиционным на взвешивании.

Лицом к лицуФото: Милана СОКОЛ

Государственный флаг РоссииФото: Милана СОКОЛ

Участниками всероссийских соревнований стали боксеры, дзюдоисты, самбисты, ушуисты, любители тайского бокса, киокусинкай, кендо, тхэквандо, джиу-джитсу, айкидо и грэпплинга. Всего на фестивале было представлено 15 видов спорта. По словам организаторов, это не предел, не исключено, что в следующем году список пополнится новыми дисциплинами. Представители президиума правления фестиваля единоборств уверены, что он станет ежегодным. Организаторы отметили, что мероприятие направлено на развитие спорта, в том числе и боевых искусств в ДФО.

Юные ушуистыФото: Милана СОКОЛ

Спортсмены продемонстрировали свои навыкиФото: Милана СОКОЛ

Вход на масштабный «праздник спорта» был абсолютно свободным, поэтому зрителей в зале, даже в будничный день, оказалось довольно много. Болельщики увидели выступления титулованных спортсменов, среди которых неоднократные призеры российских и мировых соревнований, также публика познакомилась с начинающими бойцами, имена которых пока не столь растиражированы.

Сложный бой по панкратионуФото: Милана СОКОЛ

Паузы между боями заполняли показательными выступлениями в различных дисциплинах и творческие номера.

Торжественное открытие фестиваляФото: Милана СОКОЛ

Федерация Киокушинкай каратэ-доФото: Милана СОКОЛ

Самым ожидаемым событием вечера оказался бой за звание Чемпиона России по кикбоксингу среди профессионалов. Претендентами на титул стали спортсмен из Уссурийска Александр Захаров и представитель Ижевска Игорь Пестерев. Бой закончился досрочно, из 5 раундов состоялся всего один. Известный приморский спортсмен провел удачную серию атак и нанес сокрушительный удар сопернику, по праву заработав чемпионский пояс. В копилке Александра уже есть две победы на Чемпионате мира и два выигрыша на Чемпионате Европы по кикбоксингу, а также звание Чемпион Евразии среди профессионалов.

Игорь Пестерев перед боемФото: Милана СОКОЛ

Самый ожидаемый поединок вечераФото: Милана СОКОЛ

Выступление в «Фетисов Арене» для местных зрителей, Александр назвал давней мечтой, которую удалось осуществить при мощной поддержке трибун. Приморец поблагодарил своего соперника Игоря Пестерева за решительность и согласие на бой, о котором гость Владивостока узнал лишь две недели назад. На память о соревнованиях Захаров преподнес оппоненту милый сувенир в спортивной тематике.

Презент для гостя ПриморьяФото: Милана СОКОЛ

Бой чемпионовФото: Милана СОКОЛ

После титульного боя состоялась фотосессия и живое общение с поклонниками.

Титульный бойФото: Милана СОКОЛ

Это победа!Фото: Милана СОКОЛ

Фотосессия с победителемФото: Милана СОКОЛ

Фото с болельщикамиФото: Милана СОКОЛ

Захватывающий поединок по кендоФото: Милана СОКОЛ

Федерация тхэквондо ПКФото: Милана СОКОЛ

Девушки стали украшением рингаФото: Милана СОКОЛ

Боксеры Леон Пипия и Виктор АнуровФото: Милана СОКОЛ

Участники и организаторы Дальневосточного фестиваля единоборствФото: Милана СОКОЛ

Фото с болельщикамиФото: Милана СОКОЛ

Тайм аутФото: Милана СОКОЛ

Победитель в дисциплине боевое самбоФото: Милана СОКОЛ

Рукопашный бойФото: Милана СОКОЛ