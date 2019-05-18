2019-05-18T04:09:20+03:00
Общество

В разных районах Владивостока вновь перекроют дороги

На этот раз движение временно ограничат из-за полумарафона «ЗаБег»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Большинство дорог города перекроют почти на четыре часаБольшинство дорог города перекроют почти на четыре часаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Дальневосточная столица в ближайшее воскресенье, 19 мая, присоединится к всероссийскому полумарафону «ЗаБег». Его участники преодолеют спортивные дистанции в 21, 10, 5 и 2 километра. По маршруту «ЗаБега» во Владивостоке будет ограничено движение транспорта.

С 12:00 до 20:00 часов будет ограничено движение по улице Светланской - от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с Уборевича.

С 15:00 часов до 18:52 будет временно закрыт проезд по следующим дорогам:

По улице Светланской: от пересечения с Уборевича до пересечения с Капитана Шефнера, по улице Уборевича: от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской, по улице Лазо: от пересечения со Светланской до пересечения с Суханова, по улице Петра Великого: от пересечения со Светланской до дома № 3 по Петра Великого.

В это же время ограничат движение по улице Корабельная Набережная: от дома номер 1 до дома номер 66-б по Светланской, по Светланскому переулку: от пересечения со Светланской до пересечения с Корабельной Набережной, по улице Баневура: от пересечения со Светланской до пересечения с Пушкинской.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, недоступны для транспорта с 15:00 часов до 18:52 будут участки дорог от дома номер 83а по улице Светланской до дома номер 16 по Пушкинской, по улице Дальзаводской: от пересечения со Светланской до пересечения с Металлистов, по улице Металлистов: от пересечения со Светланской до пересечения с Дальзаводской, по улице Капитана Шефнера: от пересечения со Светланской до пересечения с Дальзаводской.

Недоступны для проезда в это же время будут дороги по улице Луцкого: от пересечения с Суханова до пересечения с Всеволода Сибирцева, по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с Луцкого до пересечения с Пушкинской, по улице Пушкинской: от пересечения с Всеволода Сибирцева до дома номер 16, строения 2 по Пушкинской, по улице Очаковской: от пересечения с Харьковской до пересечения с Ужгородской, по улице Ужгородской: от пересечения с Очаковской до пересечения с Надибаидзе.

Ограничат движение также на участках дорог по направлению от улицы Героев Тихоокеанцев до Золотого моста, от дома номер 33, строения 2 до здания номер 27, по улице Олега Кошевого, по улице Бурачка: от пересечения с Терешковой до пересечения с Олега Кошевого, от дома номер 283 по Калинина до пересечения с одноименной улицей, от дома номер 273а по улице Калинина до пересечения с Черемуховой, по улице Одесской: от дома номер 7, строения 2, по Липовой до дома номер 9 по Одесской, от улицы Героев Тихоокеанцев до Бархатной.

Объехать перекрытые дороги можно будет по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Суханова, Окатовой, Вилкова и Харьковской.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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