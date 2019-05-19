2019-05-19T07:40:19+03:00
Происшествия

Сын главы думы Артема разбил свой «распил» на центральной улице города

Председатель гордумы Анатолий Бадель прокомментировал инцидент «Комсомолке»
Сергей БАЛАНОВ
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ДТП с участием сына депутата. Фото: инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rusДТП с участием сына депутата. Фото: инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rus
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Житель Артема Никита Бадель, сын председателя Думы города, попал 18 мая в громкое ДТП. На улице Фрунзе, недалеко от автовокзала, водитель «Тойота Краун» не справился с управлением – автомобиль вылетел на тротуар и приземлялся на крышу. К счастью, никто не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что разбитая машина представляет собой «распил», то есть ввезена из Японии в виде двух половинок и уже в Приморье умельцы снова превратили ее в транспортное средство. Кроме того, «Краун» оказался с подложными номерами.

По официально неподтвержденной информации, водитель был нетрезв и не подчинялся требованиям сотрудников полиции, на него составили административные протоколы за неповиновение и отказ от медицинского освидетельствования. Ему грозит штраф и лишение прав.

Редакция «Комсомолки» обратилась к председателю городской думы Анатолию Баделю за комментарием. По его словам, на месте ДТП он не присутствовал, разговор с сыном у него состоялся сегодня утром.

- Инцидент нехороший. Не красит фамилию. Но раздувать будут больше, чем нужно. Сын не пострадал – никто не пострадал. Но ведь это сын депутата… Человеку практически 30 лет, а его все еще ребенком представляют. Глупость какая. Он живет отдельно, со своей семьей, уже дети свои. Он за себя сам в ответе. Сколько уже можно ругать взрослого человека. Если кто-то в таком возрасте прислушивается к родителям – повезло. Мой не всегда прислушивается, - прокомментировал Анатолий Бадель.

Глава думы добавил, что не знал, что сын ездит на «распиле» с поддельными документами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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