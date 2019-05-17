2019-05-17T05:39:44+03:00
Общество

Власти Владивостока решили прогнать автомобилистов от входа на Спортивную набережную

Запаркованный пятачок у ресторанов «Супра» и «Мидия» полностью отдадут пешеходам
Сергей БАЛАНОВ
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Новый запрет на парковку во Владивостоке.Новый запрет на парковку во Владивостоке.
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Горожане завалили жалобами мэрию Владивостока на автомобилистов, паркующихся на пятачке перед входом на набережную Спортивной гавани. К мнению пешеходов прислушались, так что парковку здесь запретят.

Речь идет об участке в районе дома № 1 по улице Адмирала Фокина. Он постоянно настолько заставлен машинами, что в большинстве случаев затруднен проход даже пешеходам.

- Пройти тут с коляской просто невозможно, настолько всё заставлено машинами. Хотя автомобилистам можно припарковаться в районе «Олимпийца», никому не мешать и спокойно идти гулять, - приводит мэрия одну из жалоб.

В ГИБДД с этим тоже согласились, и в ближайшее время тут установят знаки «Остановка запрещена» вместе с табличками «Работает эвакуатор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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