«Я туда каждое 9 мая цветы приношу»: подросток во Владивостоке осквернил памятник погибшим воинам

Подросток во Владивостоке превратил памятник приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, в общественный туалет. Молодой человек бесцеремонно при свете дня справил нужду прямо рядом со скульптурой скорбящего солдата, который вышел из тяжелого боя живым, но потерял товарищей.

Рядом со скульптурой скорбящего солдата справил нужду подростокФото: Сергей БАЛАНОВ

Момент осквернения памятника был снят на видео и моментально распространился в социальных сетях. Без доли стеснения подросток мочится на монумент и спокойно отходит в сторону. Рядом ходит другой парень, который, видимо, ждет справляющего нужду приятеля и разговаривает по телефону.

- Да, вот так вот… воспитание. Прям на памятник! Еще и курят стоят. Ну, им лет, наверно, по 11. Вот так, родители, - возмущается автор ролика за кадром.

Видеозапись была опубликована в социальных сетях и вызвала общественный резонанс. В большинстве своем пользователи осуждают поступок подростка, высказываясь в его адрес нецензурными словами. Некоторые из-за поступка парня поставили крест на нынешнем поколении.

Под раздачу попали и родители подростка, которых обвиняют в ужасном воспитании сына. Некоторые комментаторы предлагают им помыть памятник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/709308" frameborder="0"></iframe> Подросток во Владивостоке осквернил памятник погибшим воинам.Видео: dpskontrol_125rusСоциальные сети

- Там места сходить в туалет полно - недалеко кинотеатр. Вопрос к родителям и воспитанию. Я туда каждое 9 мая цветы приношу ... Грустно, - пишут пользователи в комментариях.

Попытались некоторые комментаторы в поступке подростка усмотреть проблему для всего города – отсутствие общественных туалетов. Однако такие высказывания не нашли поддержки большинства.

Тем не менее, писающим мальчиком уже занялась полиция.

- По факту видеозаписи, размещенной в социальных сетях, с инцидентом на одном из мемориалов Владивостока полиция проводит проверку. Устанавливается личность и местонахождение правонарушителя. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Теперь парню, в зависимости от возраста, грозит либо уголовное преследование, либо «административка», но уже его родителям.

- Если мальчику свыше 14 лет, то его действия подпадают под признаки статьи «Вандализм» и, скорее всего, именно по части второй (по мотивам ненависти или идеологии, максимальное наказание – до трех лет тюрьмы). Если парню меньше 14 лет, то родителям выпишут административный штраф до 500 рублей, а подростка поставят на учет, - прокомментировал адвокат Алексей Слепцов.