Фантаст Сергей Лукьяненко дал добро на экранизацию во Владивостоке своей книги

Режиссер Георгий Саенко планирует снять во Владивостоке фильм по книге Сергея Лукьяненко. Идею писателю предложил год назад во время его визита в приморскую столицу на литературный фестиваль. Сегодня Лукьяненко снова приехал во Владивосток и, посмотрев отснятые пробные сцены, дал согласие.

Год назад Георгий Саенко и Сергей Лукьяненко встретились на первом фестивале «Литература Тихоокеанской России», речь зашла, в том числе, и об экранизациях. Владивостокский режиссер признался, что давно мечтает снять фильм по одной из книг Лукьяненко, которую назвал своей любимой. Внезапно выяснилось, что это как раз одно из немногих произведений, права на экранизацию которого еще не выкуплены. Более того, писатель позволит приморским киноделам над ней поработать бесплатно, если ему понравится их концепции и идеи.

Началась работа над презентационным материалом. В пробных съемках учувствовали актеры театра ТОФ Сергей Кашуцкий и Юлиана Белаш, а также актер Краевого театра имени М. Горького Сергей Лисинчук.

- Пока отсняли для Лукьяненко две пробные сцены. Ему понравилось, в каком ключе мы мыслим, как снимаем и как понимаем образы, и поэтому разрешил снимать свою книгу, - рассказал «Комсомолке» Сергей Лисинчук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/709400" frameborder="0"></iframe> Сергей Лукьяненко и Георгий Саенко во Владивостоке.Сергей БАЛАНОВ

При этом Лукьяненко поставил условие, что сам будет редактировать сценарий. Название книги, которую планируется экранизировать, пока не разглашается – до подписания всех необходимых документов.

Впереди у Саенко и его команды поиск спонсоров. Исходя из задумки, без спецэффектов и компьютерной графики не обойтисьо. Возможно, проекту может помочь Кинокомиссия Приморского края. Ведь планируется, что фильм будет сниматься во Владивостоке и с местными актерами.

Сергей Лукьяненко - автор нескольких десятков романов, повестей и рассказов. По ним сняты фильмы «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Азирис Нуна» и недавний «Черновик», провалившийся в прокате. Однако различные судии, в том числе и зарубежные, планируют экранизировать и другие его произведения.

Владивостокский режиссер Георгий Саенко известен в первую очередь благодаря зомби-хоррору «Проект: Панацея», в котором выступает также в роли продюсера и сценариста. Картину снимали, как он сам признается, «просто для себя», но популярность появившегося в сети тизера и победа в зрительском голосовании на кинопремии фильмов ужасов «Капля» заставили создателей ленты полностью переработать сценарий и практически переснять фильм.

В 2014 году «Проект: Панацея» показывали во Владивостоке на больших экранах, сейчас фильм доступен в сети, отзывы положительные.

Еще один проект Георгия Саенко – фильм 2017 года «Уравнение с неизвестными», снятый по одноименной пьесе драматурга и актера театра Тихоокеанского флота Владимира Журавлева. В одной из главных роле также снялся Сергей Лисинчук.