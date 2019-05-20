Даже «Беларус» смыло: по Приморью ударили ливни, местами выше месячной нормы осадков

Приморский край пережил первый по-настоящему сильный удар стихии в этом году: по югу региона прошли ливни, в компании с порывистым ветром они за полдня понедельника успели наделать бед.

Во Владивостоке за несколько часов выпала почти месячная норма осадков - около 60 миллиметров. Почти столько же в Лазовском районе. Но больше всего досталось Партизанску - больше 80 миллиметров осадков.

При этом порывистый ветер, местами до 25-30 метров в секунду, успел наделать бед. Так, по всему краю случился массовый деревопад. Во Владивостоке пострадало несколько машин в разных районах города, а возле «Фетисов Арены» упавший ствол полностью перекрыл выезд на федеральную трассу. Всего в дальневосточной столице поваленными оказались 24 дерева.

Все в том же Партизанском районе, в селе Владимиро-Александровское, трагедии удалось избежать чудом. Камера наружного наблюдения запечатлела момент падения массивного ствола в считанных сантиметрах от проезжавшей машины. Можно сказать, что водитель и пассажиры седана «отметили» день рождения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/709805" frameborder="0"></iframe> Дерево приземлилось возле машины.Видео: инстаграм-аккаунт mer_partizanska

Энергетикам из-за циклона пришлось вводить режим повышенной готовности. Сильный дождь и ветер с порывами до 27 метров в секунду привели к многочисленным повреждениям линий электропередачи. Основными причинами отключений ЛЭП стали схлест и обрывы проводов, падение веток и деревьев на провода.

В итоге электроснабжение оказалось нарушенным в 25 населенных пунктах Приморского края в Надеждинском, Партизанском, Шкотовском, Лазовском районах, поселке Волчанец, городе Фокино и некоторых населенных пунктах Уссурийского городского округа.

Однако самым заметным событием стал утонувший трактор «Беларус» на строительной площадке моста через Литовку. Тот самый мост, который в феврале 2016 года рухнул под колесами большегруза и дал старт затянувшемуся периоду «мостопада» в Приморье.

Открыть движение по новому мосту, который строит «Примавтодор», обещали к 15 июня. Строители на выходных должны были приступить к бетонированию объекта, после чего будет уложен асфальт. Однако из-за сильных осадков работы были приостановлены, а технику от дождя почему-то спрятали под мост. Под мост! Под мост через реку, во время сильного дождя!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/709806" frameborder="0"></iframe> Усилившееся из-за ливней течение реки смыло трактор под мостом в Приморье.Социальные сети

Опомнились строители, когда спецтехнику начало смывать усиливающимся течением. Трактора стали эвакуировать с опасного участка, однако один не смог устоять перед напором стихии и свалился в воду. Стоит отметить, что стоит одна такая единица спецтехники порядка 1,3 миллиона рублей.

- Во время эвакуации трактор «Беларус» не справился с потоком, остальные механизмы выехали с места. К директору Партизанского филиала АО «Примавтодор» будут применены меры административного, а при необходимости и материального характера, - прокомментировал Алексей Ширшов, директор АО «Примавтодор».

Синоптики успокаивают, что фронтальные разделы, вызвавшие ливни, потихоньку покидают Приморский край, уже во вторник в регионе серьезных осадков не ожидается.

- Погода будет постепенно налаживаться и в течение всей этой недели ожидается хорошая. Сегодня-завтра в крае еще будет достаточно прохладно, но уже к четвергу-пятнице вполне вероятно, что температура поднимется до +20…+30 градусов, - сообщил в эфире радио «КП-Приморье» Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета.

Во Владивостоке воздух к 23-24 мая может прогреться до +18…+20 градусов. Плохой погоды в регионе на выходных пока тоже не предвидится.

Однако синоптики не исключают, что уже 27 мая в регионе вновь пройдут сильные осадки. И вообще, погода в мае будет весьма нехарактерная. Необычно рано в китайскую провинцию Цзилинь стала нагнетаться субтропическая и даже тропическая воздушная масса. Дневные температуры там иногда добираются до отметки в +40 градусов. Такое соседство настораживает синоптиков.