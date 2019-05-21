2019-05-21T11:07:50+03:00
Общество

Нести здоровье и красоту: «US MEDICA» поделилась секретами как сделать незабываемый массаж и сэкономить время

О новинках в области массажного и фитнес-оборудования рассказала помощник регионального управляющего компании «US MEDICA» Илона Хлобустова
Алина РАССКАЗОВА
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С 18 по 19 мая в Артеме проходил международный автосалон VIAS-2019. Событие, на котором кроме машин, демонстрируют и технологические достижения, ожидают как профессионалы, так и обыватели. Одной из участниц выставки стала компания «US MEDICA» - лидер в области профессионального массажного, косметологического и фитнес-оборудования. Гости выставки могли пройти бесплатный тест-драйв кресел, расслабиться и получить удовольствие как от ручного массажа.

ИЗ КРЕСЛА В КОСМОС

В рамках VIAS-2019 компания представила массажные кресла, накидки, подушки и массажеры для ног. На протяжении всей выставки не было отбоя от желающих протестировать оборудование. Гости автосалона на себе почувствовали расслабляющий эффект массажа после насыщенного дня. Причем в салон идти нет необходимости, достаточно сесть в кресло или воспользоваться массажной накидкой и вуаля - напряжение и усталость как рукой сняло.

А точнее специальными роликами и подушками, которые мягко воздействуют на все части тела. Например, у инновационного и не имеющего аналогов в мире массажного кресла Jet сразу 60 таких подушек. Кроме этого, девайс прорабатывает колени подогревом, оснащен воздушной компрессией и 4D массажем, что позволяет повторить руки мануального терапевта. У кресла Jet даже есть положение «гравитация», в котором космонавты улетают на орбиту. Так вы сможете максимально расслабится и не чувствовать вес собственного тела. Управлять креслом можно с телефона, а довершит картину стереосистема, которая воспроизведет ваши любимые песни.

- В любое удобное для вас время вы можете сесть в кресло и получить незабываемый массаж. Сейчас часы бегут впереди нас, поэтому основная направленность компании «US MEDICA» - экономия времени наших клиентов, - рассказала Илона Хлобустова, помощник регионального управляющего компании «US MEDICA».

Линейка массажных кресел у компании довольно широкая. Их стоимость варьируется в зависимости от набора функций и начинается от 152 тысяч рублей. Поставить такое кресло можно куда угодно и делать массаж когда угодно. Кстати, чаще всего такие кресла приобретают вместе с массажными очками, которые помогают избавиться от темных кругов под глазами.

МАССАЖ В МАШИНЕ И КОМПАКТНЫЙ БЕГ

Оборудование для массажа компании «US MEDICA» не ограничивается креслами. В ассортименте - массажные столы, кровати и специальные накидки, которые можно использовать как дома, так и в машине и даже на работе. В сочетании с массажером для ног накидки - хорошая альтернатива массажному креслу.

Кроме массажного, компания занимается продажей фитнес-оборудования. В магазине «US MEDICA» можно купить миостимуляторы, корсеты, специальные браслеты, ортопедические стулья и подушки, а также тренажеры, среди которых всемирную известность получила беговая дорожка компании "YAMAGUCHI". Примечательно в ней то, что она ультратонкая, у нее профессионально и очень удобное широкое полотно, а главное - дорожка не служит дома в качестве вешалки. Дело в том, что у тренажера нет поручней, он просто укладывается на пол. А чтобы сэкономить место, дорожку можно прикреплять к стене с помощью магнитов.

Ознакомиться со всем ассортиментом продукции компании можно на официальном сайте «US MEDICA» в фирменных магазинах в торговых центрах «Седанка-сити» на минус первом этаже, на третьем этаже ТЦ «Дружба» и в стерильной зоне нового терминала аэропорта «Кневичи». Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями.

Массажное оборудование противопоказано детям до 12 лет, беременным женщинам, людям с остеопорозом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также в эту категорию попадают те, у кого стоит кардиостимулятор и и люди, недавно перенесшие травмы, в том числе и переломы. Если вам запрещен ручной массаж, то противопоказано и массажное кресло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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