«Прадики», мотоциклы и недвижимость в Китае: вице-губернаторы Приморья отчитались о доходах

Вице-губернаторы Приморского края опубликовали сведения о своих доходах за 2018 год. Самой богатой оказалась Вера Щербина, которой в прошлом году довелось довольно долго исполнять обязанности губернатора Сахалинской области. А самой бедной – многодетная мать Ирина Медведева, курирующая в Приморье социалку.

Из восьми заместителей Кожемяко лишь двое - Костенко и Богданенко – проработали на своем посту весь прошлый год. Большинство же были назначены сразу после выборов губернатора в конце декабря, так что отчитывались они о доходах на других должностях. А Елена Пархоменко стала вице-губернатором и вовсе недавно, так что сведения о ее доходах и вовсе опубликованы на странице департамента по ЖКХ, который она возглавляла.

Все вице-губернаторы указали, что в прошлом году они ничего не продавали, бизнесом они заниматься не могут, значит, указанные в декларации доходы – это их зарплаты. Давайте еж посмотрим, кто сколько заработал.

Вера Щербина не случайно считается первым вице-губернатором. По доходам среди коллег она тоже первая - 14,269 миллионов рублей. Но оно и не удивительно – весь 2018 год Щербина возглавляла правительство Сахалинской области, а когда Олег Кожемяко решил попытать счастье на выборах в Приморье, стала и.о. губернатора. В собственности у Щербины квартира площадью 81 кв. метр и небольшой участок в 11 соток, в пользовании еще одна квартира, в два раза меньше, и гостиничный номер.

Второй в списке Антон Волошко – свои 8,693 миллионов он тоже заработал на Сахалине, где работал первым заместителем губернатора. В пользовании у Волошко две квартиры 72 и 83 квадрата, а в собственности жилое строение площадью 166,8 кв. метров, два земельных участка общей площадью 16 соток и пять нежилых помещений разных размеров, в том числе и в долевой собственности. Личного автомобиля нет, зато мсье знает толк в мотоциклах – Honda NC 750 XD и скутер Malaguti Madison 250.

Тройку лидеров замыкает старожил Александр Костенко, который с приходом Кожемяко потерял в своей должности приставку «первый», но все же заработал в 2018-м 4,893 миллионов рублей. В собственности у Александра Ивановича ни машин, ни коттеджей, лишь две квартиры в пользовании.

У его коллеги Константина Богданенко, у которого у единственного место работы не поменялось, тоже не оказалось в собственности никакой недвижимости, зато есть три мотоцикла марки BMW и вездеход Toyota Tundra. В пользовании две квартиры. А доход у одного из создателей мегакомпании DNS на госслужбе всего 4,167 миллионов в год.

Все вышеперечисленные указали в декларации только свои доходы, разве только у Богданенко еще и сын заработал 18 тысяч рублей за год. Это означает, что в браке никто из них официально не состоит. А вот Елене Пархоменко, занимающей четвертую строчку, есть кого включать в декларацию. Она на должности главы департамента заработала 3,165 миллионов, ее супруг добавил в семейный бюджет еще 2,981. На двоих с мужем они владеют квартирой в 90 квадратов и небольшим нежилым помещением, а лично у Елены есть еще две квартиры в 31 и 60 квадратов. Муж ездит на Prado 2014 года.

Михаил Петров тоже семейный, но на двоих с супругой в собственности только Toyota Highlander. В пользовании у семьи жилой дом 185 квадратов и два земельных участка общей площадью почти 30 соток. В прошлом году до отставки Горелова с поста главы Находки Петров успел поработать его заместителем. Всего за прошлый год он заработал 3,15 миллионов, его супруга - ровно на миллион меньше.

Завершают список два многодетных вице-губернатора. Олег Мельников задекларировал всего один миллион, в то время как его супруга – 3,346. На двоих у них в собственности два земельных участка – 6 и 8 соток, две квартиры 68 и 86 квадратов, а также еще одна квартира в Китае площадью 92 квадрата, записанная на супруга, как и два автомобиля – Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Fortuner.

Меньше всех – 134 тысяч рублей – задекларировала Ирина Медведева, возглавлялвшая в прошлом году общественную организацию «Совет многодетных родителей». Зато у нее есть в собственности Toyota Land Cruiser Prado и доля в квартире площадью 70 квадратов. У супруга – пикап Toyota Hilax, жилой дом 78 квадратов, три гаражных бокса и четыре земельных участка площадью 10-15 соток.