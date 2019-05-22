2019-05-22T05:46:36+03:00
Общество

Сегодня пуховик, завтра – шорты: на выходные во Владивосток нагрянет летняя жара

А в следующий понедельник синоптики не исключают повторения сильных дождей
Александра ШОПЕНКО
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В ряде районов края температура воздуха превысит отметку в +35 градусовВ ряде районов края температура воздуха превысит отметку в +35 градусовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Небесная канцелярия в Приморье продолжает капризничать и то насылает разрушительные ливни, то раскаляет воздух до нетипичных для мая температур. В ближайшие выходные в регион придет лето, которое в начале следующей рабочей неделе уступит место сильным дождям.

Летняя жара в Приморье будет наблюдаться с 24 по 26 мая. Сильнее всего воздух прогреется, по прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье. В ряде районов края температура воздуха превысит отметку в +35 градусов.

- На территорию Китая поступает субтропический и тропический воздух. Максимальная температура воздуха у поверхности земли на широте города Хуньчунь зачастую превышает +40 градусов. В ближайшие дни в Приморский край будет поступать воздух из зоны накопления тропической воздушной массы, - сказал Борис Кубай, глава Примгидромета.

Важно отметить, что в период высоких температур резко повышается уровень пожарной опасности, поэтому необходимо быть аккуратным при обращении с огнем.

Однако уже в понедельник, 27 мая, над Приморьем возможно прохождение обострившегося атмосферного фронта. Специалисты не исключают, что холодный воздух с температурой +6 градусов может столкнуться с субтропическим воздухом, прогретым до +18…+21 градуса, что приведет к ливням и грозам.

Холодный воздух в Приморье задержится недолго и в регион снова начнет поступать воздушная масса с запада, юго-запада, что приведет к повторению вышеописанного сценария. И так будет происходить до тех пор, пока не изменится тип атмосферной циркуляции в тропосфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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