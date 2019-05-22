Мэрия Владивостока готовит жалобу на резидента свободного порта в Верховный суд

Арбитражный суд Дальневосточного округа дал зеленый свет строительству 25-этажной «стекляшки» на пятачке земли между домами 83 и 85 на Океанском проспекте. Администрация Владивостока еще в 2017 году отказала в разрешении на строительство, но суды невероятным образом становятся на сторону точечной застройки. Последняя надежда на решение Верховного суда, но к тому времени дом могут уже и построить.

Пустырь между типовыми советскими 12-этажками попал в частные руки еще в 90-е годы. Сейчас его собственник - гражданин Российской Федерации вьетнамского происхождения До Куок Вьет, бизнесмен, сопредседатель вьетнамского землячества в Приморье, один из инициаторов установки памятника Хо Ши Мину во Владивостоке. Участок он сдал в аренду компании «Порто-Франко 70», учредителем и генеральным директором которой и является.

В 2017 году на пустыре появились бетонные блоки, и горожане вышли на массовый митинг. А ведь к тому времени разрешения на строительство у предпринимателей не было.

Конечно, ООО «Порто-Франко 70» обратилось в администрацию Владивостока за разрешением на строительство многоквартирного жилого дома. Однако застройщику отказали. И с этого момента начинается удивительное:

ООО «Порто-Франко 70» идет в приморский арбитраж - отказ в выдаче разрешения на строительство признают незаконным.

Мэрия жалуется в апелляционный суд - решение суда первой инстанции отменяется.

Застройщик идет в окружной Арбитражный суд – отменяется постановление суда апелляционной инстанции.

Получается, осталось в силе решение Арбитражного суда Приморского края, которое фактически разрешает тут точечную застройку. Но почему? В мэрии отмечают, что позицию застройщика активно поддерживала Корпорация развития Дальнего Востока (АО «КРДВ»), оформившее застройщику статус резидента свободного порта.

- Администрация Владивостока готовит кассационную жалобу в Верховный суд РФ, - сообщил и.о. начальника правового управления администрации Владивостока Дмитрий Точилин. Однако решение дальневосточного арбитража считается уже вступившим в силу. И хотя разрешение на строительство многоэтажки пока не выдано, на днях администрация официально получила постановление, что называется, на руки и обязана теперь в течение семи рабочих дней рассмотреть заявление ООО «Порто-Франко 70».

Видимо, Владивосток ждут очередные волнения вокруг точечной застройки, с которой не могут бороться даже власти. Местные жители переживают, что если стройка начнется, поплывет соседний дом, который стоит на насыпном грунте. Еще одна многоэтажка, к которой участок застройщика прилегает вплотную, уже вся в трещинах. Кроме того, цокольная часть здания, в котором якобы планируется парковка, судя по эскизам, выходит на Океанский проспект и разрывает тротуар, фактически заставляя пешеходов ходить по проезжей части.

Проектом предполагается уничтожение части тротуара. Фото: застройщик

Пойдут под нож и деревья. Причем, застройщик сам признается, что провести озеленение на сможет даже в тех объемах, что прописаны законом. Потому и проводились общественные слушания - чтобы разрешить отклонение от допустимых норм. Правда, по традиции, местные жители про слушания узнали только когда строители начали забивать сваи. В качестве компенсации, проект предусматривает некое "вертикальное" озеленение. Что это на самом деле - знают только избранные.

Но больше всего соседи стройки боятся, что останется лишь один пожарный проезд к домам. Чтобы закрепить официально единственный проезд к жилому дому 83 по Океанскому проспекту, администрация Владивостока в ноябре 2018 года установила публичный сервитут в отношении части земельного участка. Однако и его застройщик обжаловал в суде. Опять «Порто-Франко 70» поддержало АО «КРДВ». И опять Фемида, на этот раз в лице Фрунзенского районного суда, встала на сторону застройщика: в декабре прошлого года сервитут признан недействующим.

И это несмотря на то, что на стороне муниципалитета выступил прокурор города. Решение Фрунзенского суда обжаловано в Приморский краевой суд, но жалоба пока не рассмотрена.