Приморские льготники смогут контролировать расходы на коммуналку

С наступлением лета в Приморье изменится порядок предоставления жителям края льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). На нововведении настаивали как сами льготники, так и общественные организации. Какие претензии у граждан к прежней системе выплаты компенсаций, объяснили специалисты департамента труда и социального развития региона:

- Ранее выплата рассчитывалась по нормативам ЖКУ или исходя из фактических расходов предыдущего месяца и предоставлялась авансом на текущие расходы. При получении данных о реально понесенных расходах на оплату коммунальных квитанций производился перерасчет. В зависимости от факта, недоплаченные средства доплачивали, излишне выплаченные удерживались из текущих выплат. Безусловно, это не устраивало многих получателей.

С 1 июня расчет льготы будет производиться после поступления в органы социальной защиты сведений о расходах граждан, понесенных на оплату ЖКУ. То есть сначала льготники оплатят квитанции, а расчет компенсации будет производиться исходя из реально потраченной суммы. Отмена авансирования делает расчет компенсации более понятным. При этом отпадет необходимость в перерасчетах за предыдущие периоды и, соответственно, в удержаниях.

В профильном департаменте обращают внимание приморских льготников на тот факт, что в период перехода на новый порядок в июне и июле авансирования расходов на ЖКУ уже не будет. Окончательно перейти на новый порядок в социальном ведомстве предполагают за два месяца.

- Фактически изменятся сроки предоставления льготы. Например, сведения об оплате за июнь поступят в органы социальной защиты в июле. На основании поступивших сведений будут сформированы выплатные документы на август 2019 года, - поясняют специалисты и подчеркивают: размер льготы за ЖКУ не изменится. Все положенные средства льготники получат полностью.

Нововведение коснется как федеральных, так и краевых льготников, получающих выплаты в соответствии с госпрограммой «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны труда, труженики тыла, «дети войны», многодетные семьи, педагогические и медицинские работники сельской местности и некоторые другие категории льготников.