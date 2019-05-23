Приморские воспитатели учат малышей размышлять и видеть красоту мира

В Приморском крае завершен один из самых интересных конкурсов профессионального мастерства. Современные «Мэри Поппинс» не дают «вредные советы» своим подопечным, а помогают маленьким гражданам края на старте пути в большую жизнь. Эту важную работу оценил врио вице-губернатора Олег Мельников, принявший участие в подведении итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2019»:

- Вы вкладываете всю душу в малышей, отдаете все силы своей профессии. Администрация Приморского края благодарна вам за ваш труд. Именно поэтому одним из первых решений губернатора стало повышение заработных плат педагогических работников и разработка новых социальных выплат.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства традиционно проходит на площадке Приморского краевого института развития образования. В этом году участие в нем приняли воспитатели из Владивостока, Уссурийска, Фокино, а также Спасского, Пожарского, Чугуевского, Хорольского и Ханкайского районов.

Конкурс прошел в рамках государственной программы «Развитие образования в Приморском крае» на 2013-2020 годы и является региональным этапом Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Его учредителями выступили департамент образования и науки Приморского края и Приморская краевая организация профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Поучительные сказки

Счастливое детство невозможно себе представить без сказок, которые учат различать добро и зло, знакомят с фольклором разных народов, развивают фантазию. И поэтому волшебные истории непременно входят в педагогический арсенал каждого воспитателя. Участницы конкурса провели занятия с детьми в двух детских садах Владивостока - «Светлячок» № 6 и «Тигренок» № 3.

Члены жюри единогласно отметили, что все участники сумели наладить контакт с детьми, которые с интересом и азартом вовлеклись в работу и вместе с воспитателями путешествовали, делали новые открытия и совершали добрые поступки, сочиняли сказки, помогали сказочным героям и друг другу.

Татьяна Маркова, представляющая «Центр развития ребенка - детский сад № 6» Пожарского района, провела мастер-класс «Роль фольклорных форм в жизни детей дошкольного возраста». Она показала, как дети составляют рассказы и сказки, знакомясь с предметным и смысловым миром русской старины.

Эльвира Сарычева («Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Росинка» с. Спасское) научила коллег применять один из приемов работы со сказками «салат из сказок», когда встречаются герои разных историй и получается новый увлекательный сюжет. Кстати, Эльвира заняла третье место в региональном конкурсе профмастерства.

Эльвира Сарычева. Фото: Олег БЕЛОВ

- Я стремлюсь научить детей быть любознательными, не бояться ошибаться, быть ответственными за свои поступки. В 2001 году я пришла работать воспитателем в детский сад № 10 «Росинка» и по сей день тружусь в нем, воспитываю, учу и люблю своих маленьких непосед.

Авторские программы

Мастерить своими руками различные поделки, осваивать рукоделие - не только интересно, но и очень полезно для развития малышей. И финал конкурса открывали мастер-классы, на которых конкурсанты представили свой любимый педагогический инструментарий.

Светлана Галичкина («Детский сад № 2 «Светлячок» ЗАТО Фокино) презентовала тему «Фетровая фантазия» с разными вариантами игры с фигурками из фетра для развития мелкой моторики и зрительно-моторной координации, а также познавательной и речевой активности и навыков взаимодействия. Анна Валеева («Детский сад № 109» Владивостока) на мастер-классе «Время собирать камни» представила разнообразие игр для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.

Среди тех, кто предложил авторские разработки, была Роза Калиберова («Центр развития ребенка - детский сад № 37» с. Чугуевка). В своем выступлении на тему «Техника пластилинографии. Нетрадиционное рисование жгутиками из пластилина» она познакомила всех присутствующих с разработанной ею методикой производства пластилиновых жгутиков и приемами работы с ними для создания объемных изображений.

Роза Калиберова. Фото: Олег БЕЛОВ

Розе Васильевне присуждено второе место в региональном конкурсе. Она уверена, что ничего интереснее и лучше работы педагога нет:

- Я работаю воспитателем по изобразительной деятельности. К своей профессии стараюсь подходить творчески. Вижу свою задачу в развитии художественных способностей дошкольников через знакомство с творчеством художников-иллюстраторов.

Развиваем интеллект

В финале конкурса Ольга Помазуновская («Детский сад № 163 общеразвивающего вида» Владивостока) выступила с мастер-классом «Расскажи стихи руками», на котором показала приемы, способствующие решению широкого круга образовательных задач на основе телесного проигрывания малых фольклорных форм.

Мария Косарева («Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков» Владивостока) предложила тему мастер-класса «Интеллект-карта как средство развития речи детей дошкольного возраста». Интеллект-карты - это зашифрованные в картинках слова, словосочетания и предложения, которые помогают запоминать сложный материал, передавать информацию, обобщать понятия и развивать речь.

Мария Косарева. Фото: Олег БЕЛОВ

Мария признана лучшим педагогом дошкольного образования 2019 года в регионе и будет представлять Приморский край на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года».

- Мое жизненное кредо - всегда и везде стараться быть на высоте, - рассказала победительница. В профессиональной деятельности считаю важным умение признавать свои ошибки, всегда находиться в поиске чего-то нового, принимать каждого ребенка таким, какой он есть.

Заключительный день конкурса начался с разработки и представления образовательных проектов. Первая команда предложила познавательно-творческий проект на тему: «Встали куклы в хоровод». По замыслу конкурсантов дети освоят технику создания тряпичной куклы-кувадки, получат представления об истории создания такой куклы, что обеспечит решение целого ряда воспитательных и образовательных задач.

Вторая команда выступила с предложением обогатить знания детей о малой родине. Участники разработали информационный проект «Создание интерактивного музея для формирования знаний детей о родном крае».

Вместе с членами жюри конкурсанты проанализировали проделанную работу, обсудили цели, задачи, методы, приемы и предметные результаты. В ходе анализа каждый участник четко осознал собственные достижения и профессиональные дефициты, а значит, ясно увидел «точку роста» своего профессионализма. Все конкурсанты получили удостоверения о повышении квалификации и сертификаты участников регионального конкурса. Каждому призеру вручили дипломы победителей и ценные подарки.

Кстати

Более 600 организаций в Приморье реализуют программы дошкольного образования, а также осуществляют присмотр и уход за детьми. Среди них как государственные, так и частные учреждения. В регионе продолжается работа по обеспечению юных приморцев местами в детских садах. В 2019-2021 годах в рамках реализации национального проекта «Демография» для детей в возрасте до трех лет в крае планируется построить 18 детских садов, создать около трех тысяч дополнительных мест.

Фото: Олег БЕЛОВ

Напомним, поддержка работников дошкольного образования, педагогов и в целом совершенствование системы образования в Приморье - важное направление работы администрации края. Одна из первостепенных задач - создать такие условия для работников сферы, чтобы они оставались жить и работать в крае.