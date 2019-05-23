В Приморье подростки померялись силами в военно-спортивных играх

Подростки из пяти муниципальных образований Приморского края: Артема, Дальнегорска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, а также Кировского, Хасанского и Шкотовского районов и команда студенческого корпуса спасателей ДВФУ состязались в региональном этапе Всероссийских военно-спортивных игр. Соревнования проводились в детском оздоровительном лагере «Юнга». В них приняли участие ребята в возрасте 11-17 лет в составах команд общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, военно-патриотических клубов и юнармейских объединений. Игры прошли сразу в трех номинациях: «Победа», «Зарница», «Казачий сполох». Мероприятия организовал Детско-юношеский центр Приморского края при поддержке краевого департамента образования и науки совместно с департаментом внутренней политики Приморского края.

- На что мы обращали внимание, собирая три мероприятия в один большой слет, - это преемственность, установление цепочки дружбы. Чтобы более старшие дети обменивались опытом и завязывали дружеские связи с младшими, - отметила директор детско-юношеского центра Приморского края Елена Цымбал.

Елена Цымбал. Фото: Олег БЕЛОВ

Игры состоялись в рамках государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края на 2018-2020 годы». Победители выйдут в общероссийские финалы своих соревнований.

Строевая подготовка

В ходе соревнований приморские подростки проявили физическую подготовку, ловкость и отвагу, а также продемонстрировали владение целым рядом специальных знаний, навыков и умений в области военного дела, строевой и спортивной подготовки, туризма, знание истории родного Отечества.

В наборе испытаний, которые достойно выдержали юноши и девушки, были такие номинации, как «Рукопашный бой», «Ратные страницы истории Отечества», «Готов к труду и обороне», «Статен в строю, силен в бою», «Строевая подготовка», «Туристская полоса», «Огневой рубеж», «Визитка», «Дорога победителей», «Мужество! Отвага! Честь!», «У походного костра».

Строевая подготовка оказалась настоящим экзаменом для молодых патриотов. Ребята из команды «Наследники Победы» средней школы № 27 поселка Смоляниново Шкотовкого района честно признались:

- Это самая сложная часть программы для нас, ведь надо уметь чувствовать своих напарников по команде, чтобы выступить слаженно и красиво.

Хотя для уссурийских юнармейцев, которые каждый год чеканят шаг на параде Победы, выполнение этой задачи не стало столь тяжелым испытанием. Кстати, Уссурийский городской округ на играх представляли четыре команды: «Легион» из села Новоникольск, «Орленок» (школа № 14), «Ермак» (гимназия № 29) и «Уссурийские тигры» (школа № 32).

Как рассказала заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации УГО Елена Гончарова, состязания были серьезными, но все команды отлично справились с поставленными задачами.

К обороне готовы

Парням, конечно, было особенно интересно «повоевать». И такая возможность в ходе игр им была предоставлена. Так, во время этапа «Огневая подготовка» участники соревнований постреляли из лазертага. Удалось школьникам пострелять и прокатиться на настоящем БТР. В одном из конкурсов команда должна была запрыгнуть в БТР, проехать на нем, а потом, после команды «воздух», высадиться и укрыться от имитируемого взрыва. После прохождения этого испытания школьники противодействовали разведывательно-диверсионной группе. Ребята при этом отстреливались от «засады» с помощью страйкбольного оружия.

Участники военно-спортивных игр на скорость разбирали и собирали автомат Калашникова, выполняли упражнения из комплекса ГТО. Очень зрелищной была демонстрация рукопашного боя, где школьники показали владение приемами армейской системы защиты и нападения.

Настоящий выброс адреналина у ребят вызвала задача пройти минное поле. Конечно, в этом испытании были установлены растяжки, где использовались сертифицированные страйкбольные гранаты. А прохождение этапа строго контролировали профессиональные военные. Но, тем не менее, эмоции просто зашкаливали.

- Такие соревнования необходимы для того, чтобы дети лучше отточили свои навыки и умения. Если они не будут участвовать в подобных мероприятиях, то их умения в лучшем случае останутся на прежнем уровне, а если они будут соревноваться, то смогут узнать что-то новое, - считает главный судья военно-спортивных игр Алексей Пальгуев.

Только шашка казаку…

В номинации «Казачий сполох» по условиям соревнований участвовали только 15-16-летние юноши. Ну и в самом деле, не девичье это дело - управляться с шашкой и нагайкой. Но молодые воспитанники уссурийского казачьего войска ратному делу обучены первоклассно. В этом соревновании участвовали подростки, которые обучаются в школах с казачьим уклоном. И снова блеснули ратным мастерством уссурийские мальчишки. Учащиеся гимназии № 2 стали победителями в казачьих военных играх, программа которых также включала силовые единоборства, рукопашный бой и стрельбу. Ребята с традициями казачества знакомы не понаслышке. Многие из них уже не первый год изучают казачий быт, промысел и основы боевой подготовки.

Не только в меткости соревновались подростки и мерялись мускулатурой. «Казачий Сполох» включает в себя также обширную культурную программу. Ведь основной целью этой игры является развитие патриотизма и культурных ценностей у молодого поколения.

- Песня казака всегда сопровождала в походе и у костра. Поэтому в программу соревнований было включено и театрализованное представление, - рассказал атаман уссурийского казачьего войска Владимир Клявзер.

Владимир Клявзер. Фото: Олег БЕЛОВ

Кстати

Сборная команда Приморского края участвовала в ХVI Всероссийском молодежном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2019 - Наследники Победы». Сбор проходил с 29 апреля по 10 мая 2019 года в Казани.

В финальном этапе участвовало 40 команд из различных регионов. Соревновались в многоборье, в гиревом спорте, плавании, силовом тестировании, метании ножей, стрельбе из винтовок и кроссе по пересеченной местности. Наша команда показала достойный результат как в личном, так и в командном зачетах. Почти все участники команды установили личные рекорды, улучшив свои предыдущие показатели во много раз. Самым успешным видом для приморских ребят оказалось плавание. Наша команда заняла по нему первое место.

А в это время

Третий военно-патриотический фестиваль ДОСААФ России «Найди себя» состоялся в Уссурийске в субботу, 18 мая. Участников и гостей мероприятия приветствовал губернатор Приморского края.

- Патриотизм, уважение к воинским традициям, знание легендарной истории наших вооруженных сил имеет особое значение для будущего нашей Родины. Замечательно, что сегодня на фестивале присутствуют юнармейцы, ребята из военно-патриотических клубов со всех уголков Приморского края, - отметил Олег Кожемяко.

Масштабный военно-патриотический фестиваль уже стал традиционным для края - он прошел в третий раз. В этом году на его площадках на стадионе «Патриот», по предварительным подсчетам, собрались более 13 тысяч человек, в том числе военнослужащие, курсанты, ветераны, школьники, жители и гости края.

Выставки вооружения: современного и времен Великой Отечественной войны, военно-историческая реконструкция легендарных сражений, показательные выступления спецподразделений, презентации боевых и технических искусств, кинологическая выставка чемпионов разных пород и концерт - все это стало зрелищной частью программы фестиваля «Найди себя.