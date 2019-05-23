2019-05-23T11:39:46+03:00
Общество

Прощайте, школьные дни: последний звонок прозвенел для выпускников Приморья

Из стен учебных заведений выпорхнули более десяти тысяч одиннадцатиклассников региона [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Приморье началась череда последних звонковВ Приморье началась череда последних звонковФото: primorsky.ru
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Фартуки, банты и огромные букеты цветов – в Приморье началась череда последних звонков. Радостный и одновременно грустный праздник прощания со школой – местом, где ты рос, где формировалась твоя картина мира, где ты нашел друзей. Более десяти тысяч выпускников поблагодарили учителей, которые за 11 лет стали больше, чем просто преподавателями.

Во Владивостоке последние звонки прозвучали в 77 учебных учреждениях Фото: primorsky.ru

Во Владивостоке последние звонки прозвучали в 77 учебных учрежденияхФото: primorsky.ru

Праздничные линейки стартовали в Приморье сегодня практически во всех районах. В одном только Владивостоке последние звонки прозвучали в 77 учебных учреждениях. Выпускники показали концерты, к которым тщательно готовились почти весь учебный год. В финале – трогательная песня и слезы зрителей – учителей, родителей и самих школьников, осознавших, что в этих стенах прошла большая часть жизни.

Традиционно с напутственными словами к выпускникам обратились учителя, директора, родители, первые лица города и края.

Традиционно с напутственными словами к выпускникам обратились учителя, директора, родители Фото: primorsky.ru

Традиционно с напутственными словами к выпускникам обратились учителя, директора, родителиФото: primorsky.ru

- Прощальный звонок – самое волнующее событие для родителей, учителей. Кто все эти годы вкладывал в ребят знания, силы, труд, свою душу и сердце. Но все-таки главные в этом празднике – это вы, выпускники. Те, кто волнуется перед единым государственным экзаменом, как сделать так, чтобы ваши знания были достойно оценены, и вы нашли свое дело в жизни. Не бойтесь ничего, даже если будут неудачи. В жизни есть много различных путей. Нужно добиваться поставленной цели. Главное, чтобы вы любили свою работу, профессию, тогда вся ваша жизнь будет в удовольствие, и вы будете действительно счастливыми людьми, - обратился к выпускникам Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Последние звонки в Приморском крае будут проходить до 25 мая Фото: primorsky.ru

Последние звонки в Приморском крае будут проходить до 25 маяФото: primorsky.ru

Последние звонки в Приморском крае будут проходить до 25 мая. После для выпускников наступит пора экзаменов. Первое испытание по литературе и географии пройдет уже 27 мая. Через два дня – 29 мая – школьники сдадут математику базового и профильного уровней, а 3 июня выпускники напишут обязательный экзамен по русскому языку. Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, завершатся госэкзамены 13 июня - выпускники будут сдавать информатику и биологию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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