2019-05-24T09:14:50+03:00
Общество

Последний звонок с БДСМ и «полицией»: в школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах

Разразился громкий скандал, из-за которого директор школы намерена уволиться, а школьниками заинтересовалась полиция [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Скандальный перфоманс школьники устроили за день до последнего звонкаСкандальный перфоманс школьники устроили за день до последнего звонкаФото: Социальные сети
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Перфоманс в вызывающих нарядах устроили выпускники школы номер 74 во Владивостоке за день до последнего звонка. Компания на праздник подобралась разношерстная: девушки в полицейской форме, парни в ковбойских нарядах и в образах зайчиков PlayBoy с бабочками, голыми торсами и заклеенными сосками. Столь экстравагантное прощание со школой вызвало бурю в социальных сетях: кто-то считает поведение выпускников недопустимым и аморальным, кто-то не видит в их поступке ничего предосудительного.

СКАНДАЛЬНОЕ «ПРОЩАЙ»

Ученики 11б класса школы номер 74 после уроков 22 мая пригласили фотографа, чтобы сделать снимки на выпускной альбом. Фотосессия проходила в спортзале под присмотром классного руководителя. Затем ребята решили в шутку переодеться для снимков, а учительница ненадолго отлучилась. Тогда-то и началась вакханалия.

Начался скандальный перфоманс со спортивного зала школы Фото: Социальные сети

Начался скандальный перфоманс со спортивного зала школыФото: Социальные сети

Оставшись одни, выпускники начали «отрываться» под трек Макса Коржа «Малый повзрослел». В какой-то момент в спортзал вошел парень и окатил толпу из огнетушителя, чему школьники были несказанно рады.

Охладить пыл 11б класса не удалось, и тогда они выбежали на школьное крыльцо. На кадрах видно, как выпускники даже вылезали через окна на козырек. В новой локации вечеринка продолжилась с цветным дымом под песню LMFAO ft. Lil Jon – Shots. В главных ролях – парни-зайчики и девочки в полицейской форме.

В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

- В этот момент у крыльца были выпускники 11а, которые готовили флэшмоб. Завуч несколько раз выходила на улицу и ничего подозрительного не заметила. Другие ученики провели свой скандальный перфоманс настолько стремительно, что никто даже не успел заметить. Узнали мы об этом только на следующий день, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Галина Пугина, директор МБОУ СОШ №74 города Владивостока.

Ребята решили в шутку переодеться для фотосессии Фото: Социальные сети

Ребята решили в шутку переодеться для фотосессииФото: Социальные сети

Что примечательно, на последний звонок школьники пришли, как и подобает – мальчик в костюмах, девочки в форме советского образца. Почетные гости, праздничный концерт, поздравления – все, как обычно.

ЯЧЕЙКА БЕЗ ТОРМОЗОВ

Основные действующие лица перфоманса, по словам знакомых, - хотят казаться взрослыми и мало волнуются о последствиях. Учились они средне, часто прогуливали, постоянно опаздывали. Из-за хромающей дисциплины родители затейников были частыми гостями в школе. Однако толку это приносило мало.

- Слышала, что один парень стоял на учете в классе седьмом-восьмом. Вроде за то, что ударил кого-то. Девушка, которая надела форму полиции, купила ее в магазине спецодежды, насколько я знаю. Она даже говорила, что если ее и привлекут за ношение погон, то она заплатит 1500 рублей, для нее это не проблема, - рассказала одна из знакомых участников скандального перфоманса.

На улице выпускники веселились с цветным дымом Фото: Социальные сети

На улице выпускники веселились с цветным дымомФото: Социальные сети

А весь 11б в целом, по словам учителей, был как бы обособлен от параллельных классов. Даже последний звонок они поехали отмечать не со всеми, а отдельно – в Party bus’е. Классного руководителя выпускники отказались брать с собой – якобы, не было места.

- Мы говорили: не надо ехать отдельно, потому что представляли, что могло произойти в Party bus’е. Часть детей в этом классе, как бы сказать, думает, что им уже все можно. Некоторые родители говорили, что дети с ними делятся абсолютно всем, они – лучшие друзья. Нам пришлось провести родительское собрание, предупредить мам и пап под протокол и под роспись, что они ответственные за то, что нельзя распивать спиртные напитки, за соблюдение правил поведения, - поделилась Галина Пугина.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Свою долю позора образцовая и одна из самых крупных школ города уже получила. Из-за скандала директор Галина Пугина написала заявление на увольнение по собственному желанию. В дело также вмешалась полиция.

Парни-зайчики были в главных ролях перфоманса Фото: Социальные сети

Парни-зайчики были в главных ролях перфомансаФото: Социальные сети

- По факту размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием несовершеннолетних проводится проверка. Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия. В ходе проверки будет принято решение в соответствии с Российским законодательством. Напомним, что за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1,5 тысячи рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Резонасные видео и фотографии вызвали полемику в социальных сетях. Часть выступает за то, что перфоманс 11б был веселым и не причинил никому вреда, а тех, кто им противоречит, считают скучными и просят вспомнить о своем последнем звонке. Пользователи, находящиеся по другую сторону баррикад, говорят бесчинстве и ставят крест на современном поколении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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