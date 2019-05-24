Уволился главный архитектор Владивостока

Глава управления градостроительства и архитектуры Владивостока Алла Шестерикова написал заявление по «собственному», сообщили в пресс-службе мэрии. Она освободила пост с 15 мая, но о причинах не сообщается.

Пока ее обязанности легли на плечи заместителей, в настоящее время идет поиск нового главного архитектора города.

Ранее стало известно, что свой пост покинул Алексей Кушнир, директор управления международных отношений и туризма администрации Владивостока. Он тоже написал заявление по собственному.

Впрочем, кадровые подвижки в администрации Владивостока вполне можно было ожидать. Новый мэр Олег Гуменюк избавился почти ото всех заместителей, которые остались ему от прежних градоначальников, и набрал новую команду. В нее вошли Ольга Козерацкая, Татьяна Бережная, Тарас Фищук и Игорь Белов (он, кстати, и курирует управление градостроительства и архитектуры).

Единственный «старожил» теперь только Константин Лобода. Впрочем, других заместителей мэра неопытными не назвать. Первый зам по финансам Ольга Козерацкая занимала аналогичную должность пир мэре Владимире Николаеве, Фищук работал вице-мэром Уссурийска, а Белов – Благовещенска, как раз в то время, когда губернатором Амурской области был Олег Кожемяко.

Кстати, в вице-мэры прочат также и Владимира Черепкова, сына первого мэра Владивостока Виктора Черепкова. Еще одной кандидатурой называют бывшего главу департамента земельных отношений Наталью Соколову.