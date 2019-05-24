2019-05-24T12:13:06+03:00
Происшествия

Самый крупный ТЦ во Владивостоке и администрацию Приморья «заминировали» неизвестные

До этого «минеры» пытались шантажировать руководство ТЦ и вымогали деньги
Александра ШОПЕНКО
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Из торгового центра эвакуировали сотни человекИз торгового центра эвакуировали сотни человекФото: Сергей БАЛАНОВ
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Неизвестные телефонные хулиганы продолжают «минировать» объекты в дальневосточной столице. Практически ежедневно появляются сообщения о том, что эвакуировали людей из какого-либо здания. На этот раз внимание «минеров» приковал самый крупный во Владивостоке торговый центр «Калина Молл». Также хулиганы не смогли обойти стороной администрацию Приморского края.

Сообщения о «минировании» торгового центра и администрации Приморья поступили в промежутке 16:00-16:30 часов. Эвакуированы все, кто находился в зданиях. Объекты оцеплены, внутри работают экстренные службы.

- Сегодня был передан сигнал о том, что торговый центр заминирован. Началась экстренная эвакуация людей. Все службы были предупреждены, сработали оперативно, помогли людям пройти к выходам и покинуть парковку в течение короткого промежутка времени, - прокомментировали в пресс-службе ТВК «Калина Молл».

По словам оперативных служб, обследование зданий может занять несколько часов – объекты очень большие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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