Самый крупный ТЦ во Владивостоке и администрацию Приморья «заминировали» неизвестные

Неизвестные телефонные хулиганы продолжают «минировать» объекты в дальневосточной столице. Практически ежедневно появляются сообщения о том, что эвакуировали людей из какого-либо здания. На этот раз внимание «минеров» приковал самый крупный во Владивостоке торговый центр «Калина Молл». Также хулиганы не смогли обойти стороной администрацию Приморского края.

Сообщения о «минировании» торгового центра и администрации Приморья поступили в промежутке 16:00-16:30 часов. Эвакуированы все, кто находился в зданиях. Объекты оцеплены, внутри работают экстренные службы.

- Сегодня был передан сигнал о том, что торговый центр заминирован. Началась экстренная эвакуация людей. Все службы были предупреждены, сработали оперативно, помогли людям пройти к выходам и покинуть парковку в течение короткого промежутка времени, - прокомментировали в пресс-службе ТВК «Калина Молл».

По словам оперативных служб, обследование зданий может занять несколько часов – объекты очень большие.