2019-05-27T05:07:11+03:00
Происшествия

Дубль два: после обеда Приморье окажется во власти сильных дождей и ветра

Специалисты из-за капризов небесной канцелярии объявили в Приморье штормовое предупреждение
Александра ШОПЕНКО
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В разных районах края в период непогоды не исключены грозыВ разных районах края в период непогоды не исключены грозыФото: Александра ШОПЕНКО
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Прогнозы приморских синоптиков сбываются – в регион вновь пришла непогода, которая пока что отметилась сильным ветром. Когда на край обрушатся проливные дожди – лишь вопрос времени. За 12 часов ливней, по прогнозам специалистов, в разных районах региона выпадет от 15 до 50 миллиметров осадков

Утро первого рабочего дня встретило жителей и гостей Приморья сильным ветром и заливающим улицы солнцем, которое скрылось за плотными тучами уже к полудню. В промежутке с 14:00 до 16:00 часов в гости в Приморье заглянет дождь, который усилится к вечеру. Первыми, на кого обрушится непогода, станет Владивосток и западные районы края. Сопровождать осадки будет ветер до 22-27 метров в секунду на побережье и 17-22 метра в секунду – в континентальной части региона.

- В разных районах края в период непогоды не исключены грозы. Дождь будет идти в ночь на вторник, постепенно ослабевая. Скорее всего, завтра, 28 мая, уже в первой половине дня во Владивостоке и Уссурийске осадки прекратятся. Дожди останутся только на самом севере и северо-востоке Приморья, - сказал в эфире радио «КП-Приморье» Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета.

Самые интенсивные дожди, по его словам, ожидаются на юго-востоке края - в Партизанском районе, а также в селах Лазо и Преображение. Специалисты не исключают подъема уровня рек региона и озера Ханка до 1,5 метра и небольших подтоплений. Наиболее паводкоопасные районы - Хасанский, Октябрьский, Спасский, Чугуевский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы, Уссурийский городской округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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