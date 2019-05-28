Этот мир - потемки: непогода оставила без света почти пять тысяч человек в Приморье

Разбушевавшаяся в минувший понедельник стихия вновь принесла разрушения в Приморский край. Дождем подмыло подпорную стену, а ветер до 27 метров в секунду сносил не только крыши и валил деревья, но и обрывал провода линий электропередачи. Из-за капризов небесной канцелярии без света остаются 4,9 тысячи человек.

Наибольшее количество аварий, как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, произошло в Артеме. Основными причинами отключения света стали перехлесты и обрывы проводов, падение деревьев на линии, повреждение опор ЛЭП.

- Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Артемовском, Шкотовском, Уссурийском, Чугуевском, Находкинском районах. Мощность отключенных потребителей – 8,5 мегаватт. К аварийно-восстановительным работам привлечена 21 бригада в составе 53 человек и 21 единиц специальной техники, - сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Также без света остается часть жителей Красноармейского, Хасанского, Тернейского районов. Электроэнергии временно нет в Большом Камне.

Кроме этого, коммунальные службы убирают деревья, которые повалил сильный ветер. Транспортное сообщение ливнями не нарушено.

Энергетики напоминают: в непогоду необходимо быть предельно осторожными вблизи энергообъектов. Главное правило – не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре линии электропередачи. Не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение, все работы на энергообъектах должны выполнять только специалисты.

При обнаружении повреждений на ЛЭП нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» и «101». В АО «ДРСК» работает телефон Единого контакт-центра – 8-800-1000-397.