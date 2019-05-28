На какие детали нужно обратить внимание при выборе туроператора

Во Владивостоке прошел Тихоокеанский туристский форум PITE-2019. На площадках и выставочных стендах гости смогли не только узнать о новых направлениях туризма, но и получили подробную информацию о том, на какие детали нужно обращать внимание при выборе туроператора.

На международной выставке работала открытая студия радио «Комсомольская правда» - Приморье». На вопросы ведущих ответила PR-директор международного туроператора «Фрегат Аэро» Александра Свиреденко.

PR-директор международного туроператора «Фрегат Аэро» Александра Свиреденко в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье».

- Выбирая оператора, мы советуем обращать внимание на объективные факты: срок пребывания на рынке труда и наличие оператора в Росреестре. Только затем уже стоит обращать внимание на стоимость тура. Минимальная цена - не гарант хорошего отдыха, ведь отдых - это не лотерея. Существует множество компаний, предлагающих заманчивые низкие цены на туры. Вместе с этим есть и большое количество случаев, когда отдых становился кошмаром. Все это как раз таки следствие неправильного подхода при выборе туроператора, - отметила Александра Свиреденко.

Немаловажным фактором является также и разнообразие туристических маршрутов, предлагаемых компанией.

PR-директор международного туроператора «Фрегат Аэро» Александра Свиреденко в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье».

- Мы предлагаем интересные маршруты, ориентируясь на желание клиента, и гарантируем качественный и комфортный отдых уже на протяжении 25 лет. Отделения компании расположены в пяти городах, - заявляет PR-директор Александра Свидеренко.

«Фрегат Аэро» представляет на выставке 2019 традиционную коллекцию лучших маршрутов, а также предлагает новинку сезона - тур на Тайвань. Когда-то Тайвань был обделен вниманием российских туристов, вызвано это было отсутствием полной информативной картины об этой чудесной стране.

- Страна окутана мифами. Возможно, такое мнение бытует от того, что существовали политические разногласия между Китаем и Тайванем. К счастью компания дает полное представление о месте, которое вобрало в себя лучшее из азиатской истории и культивировало это по-своему, - отмечает Александра Свиреденко.

Подробнее узнать о туре на Тайвань а также о других направлениях можно в офисе компании «Фрегат Аэро» на Океанском проспекте, 69, либо на сайте компании.