2019-05-28T06:15:33+03:00
Общество

Как выгодно совместить учебу и отдых в красивой стране?

Лидер компании «Экселенте» Ксения Ирани рассказала главных преимуществах компании и рассказала о самых популярных туристических направлениях
Василий ПОЛИКАРПОВНадежда СМОЛОВИК
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Лидер компании «Экселенте» Ксения Ирани в открытой студии радио «Комсомольская правда» - Приморье».Лидер компании «Экселенте» Ксения Ирани в открытой студии радио «Комсомольская правда» - Приморье».
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Во Владивостоке прошел Международный туристский форум PITE-2019. На выставке работала открытая студия радио «Комсомольская правда» - Приморье». Гость студии - лидер компании «Экселенте» Ксения Ирани - рассказала о том, почему языковые туры стали весьма популярным туристическим продуктом на российском рынке.

Любой такой тур, по словам Ксении Ирани, это не просто отдых, это еще и инвестиция в ребенка. Центр образования за рубежом представляет возможность не только отдохнуть, но и получить знания иностранного языка, а также поступить в желаемое учебное заведение, получить высшее или же среднее образование, пройти стажировку и даже получить работу.

- Мы предлагаем полный спектр услуг и направлений. Наша компания помогает выпускникам поступить в те вузы, которые им интересны, учитывая желания и характер ребенка. Мы предлагаем помощь в подготовке резюме и пакета документов для поступления, ведь самостоятельно проделать этот титанический труд дано не каждому, - рассказала Ксения Ирани.

Еще раньше люди с некоторой опаской относились к такому туристическому продукту, как каникулярные туры. Возможно, перспективы такого обучения были весьма туманны. Но время идет, уровень доверия к центру образования растет, и вот уже сейчас родители без сомнений приводят школьников. Специалисты при подборе тура ориентируются на уровень самостоятельности ребенка и его готовности к путешествию. Перед поездкой школьнику предоставляют своеобразный ознакомительный тур, чтобы он мог подготовиться.

- Сейчас самые популярные туры - каникулярные, - говорит Ксения Ирани. - Тур длится от двух до четырех недель. Очень выгодно совмещать учебу и отдых в красивой стране, где процесс обучения проходит легче и приятнее. Сейчас, когда курс валют стал стабильным, планировать такую поездку можно за полгода. Документы при этом оформляются без каких либо задержек. Центр также постоянно проводит различные акции.

Обратиться в Центр образования «Экселенте» и получить подробную информацию о языковых и каникулярных турах можно по адресу ул. Адмирал Фокино 20, торговый центр «Манера» 4 этаж, либо посетить сайт компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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