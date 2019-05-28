Во Владивостоке закроют фуникулер

Во Владивостоке на месяц закроют фуникулер. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в ОАО «Электрический транспорт».

Так, по словам собеседника «Комсомолки», уже в эту субботу, 1 июня, фуникулер закроют. За месяц специалисты должны будут привести в порядок и сам транспорт, и здание фуникулера. 1 июля вагончики снова начнут возить гостей и жителей дальневосточной столицы.

- Это традиционная процедура. Каждый год почти в одно и тоже время фуникулер закрывают на месяц и ремонтируют, - отметила собеседница «КП».

За месяц рабочие проверят работу всех механизмов и оборудования. Планируется текущий ремонт и обслуживание вагонов. К слову, в этом году владивостокскому фуникулеру исполнилось 57 лет.