2019-05-28T10:54:26+03:00
Происшествия

Автобус с китайскими туристами перевернулся в Приморье: два иностранца погибли, 19 пострадали

По одной из версий, водителю стало плохо. Движение на месте ДТП под Уссурийском частично парализовано [фото, видео]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: dpscontrol.Фото: dpscontrol.
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Серьезная авария произошла в Приморье. Автобус с туристами из Китая съехал с трассы и перевернулся. По имеющейся информации, два человека погибли, еще 19 пострадали. Полиция уже проводит проверку по факту произошедшего. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Инцидент произошел после обеда во вторник, 28 мая. Автобуса марки Kia Granbird двигался в сторону Владивостока. На 665 километре автодороги Хабаровск-Владивосток водитель не справился с управлением транспорта и съехал с проезжей части в кювет. В процессе автобус перевернулся.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы Уссурийска: полиция, спасатели и пожарные, а также сразу четыре бригады медиков. Известно, что в результате жесткого ДТП погибли два человека - граждане Китая, еще 19 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой. На данный момент спасательные работы все еще идут.

Автобус с иностранными туристами перевернулся в Приморье: есть погибшие. Видео: Марк Чернослив.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось выяснить, что туристы из Китая прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между Россией и КНР об обмене туристскими группами. Всего в автобусе в момент аварии находились 45 человек.

Перевозку осуществляла туристическая компания «Диалог народов», которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. Корреспондент «КП» попытался связаться с директором турфирмы, но, как оказалось, говорить Евгения Белянина пока не готова - руководитель компании уже выехала на место происшествия.

Предварительной причиной серьезной аварии называют внезапное ухудшение здоровья водителя. О его состоянии на данную минуту пока неизвестно. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам. По факту произошедшего УМВД Приморского края уже проводит проверку. Сейчас движение в районе аварии затруднено.

Фото: dpscontrol.

Фото: dpscontrol.

ИСТОЧНИК KP.RU

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