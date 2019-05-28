Автобус с китайскими туристами перевернулся в Приморье: два иностранца погибли, 19 пострадали

Серьезная авария произошла в Приморье. Автобус с туристами из Китая съехал с трассы и перевернулся. По имеющейся информации, два человека погибли, еще 19 пострадали. Полиция уже проводит проверку по факту произошедшего. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Инцидент произошел после обеда во вторник, 28 мая. Автобуса марки Kia Granbird двигался в сторону Владивостока. На 665 километре автодороги Хабаровск-Владивосток водитель не справился с управлением транспорта и съехал с проезжей части в кювет. В процессе автобус перевернулся.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы Уссурийска: полиция, спасатели и пожарные, а также сразу четыре бригады медиков. Известно, что в результате жесткого ДТП погибли два человека - граждане Китая, еще 19 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой. На данный момент спасательные работы все еще идут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/711373" frameborder="0"></iframe> Автобус с иностранными туристами перевернулся в Приморье: есть погибшие. Видео: Марк Чернослив.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось выяснить, что туристы из Китая прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между Россией и КНР об обмене туристскими группами. Всего в автобусе в момент аварии находились 45 человек.

Перевозку осуществляла туристическая компания «Диалог народов», которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. Корреспондент «КП» попытался связаться с директором турфирмы, но, как оказалось, говорить Евгения Белянина пока не готова - руководитель компании уже выехала на место происшествия.

Предварительной причиной серьезной аварии называют внезапное ухудшение здоровья водителя. О его состоянии на данную минуту пока неизвестно. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам. По факту произошедшего УМВД Приморского края уже проводит проверку. Сейчас движение в районе аварии затруднено.