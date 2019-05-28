«Я знал одно - у меня в руках две маленькие жизни»: парень в Приморье, рискуя жизнью, вытащил двоих детей из горящей квартиры на пятом этаже

В небольшом городе Фокино в Приморском крае на пятом этаже жилого дома загорелась квартира, в которой в этот момент находились дети. Спасения девочки искали на балконе, но едкий дым оставлял все меньше шансов, а прыжок с высоты даже не рассматривался. Тогда на помощь детям пришел сосед – обычный 20-летний парень, который, рискуя жизнью, одной рукой зацепился за край балкона шестого этажа и вытянул из цепких объятий смертельного смога маленьких девочек, укутавшихся в мокрое полотенце.

Когда дети уже практически были в безопасности, Алексей заботливо укутал их в свои одеялаФото: Социальные сети

«Я НИ О ЧЕМ НЕ УСПЕЛ ПОДУМАТЬ»

Алексей Резниченко – довольно известный в кругах молодежи Фокино парень. Спортсмен, красавец, душа компании – вот, как описывают его знакомые. В минувший понедельник, едва не ставший роковым, он был дома и услышал истошные детские крики. Молодой человек выглянул в окно и увидел головы детей, которые прятались от пожара на балконе этажом ниже. Парень без раздумий ухватился за край балкона и вытянул девочек.

- Страшно не было, я ни о чем не успел подумать. Я видел много дыма, люди на улице были в панике, все наблюдали за нами. Я знал одно - у меня в руках две маленькие жизни и помочь им мог сейчас только я. Когда я поднимал девочку, мы едва не упали, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Алексей Резниченко.

Кстати, внизу люди растянули одеяло и кричали дрожащим на балконе девочкам 12 и трех лет: «Прыгайте» и «Кидай малую».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/711409" frameborder="0"></iframe> Парень в Приморье, рискуя жизнью, вытащил двоих детей из горящей квартиры на пятом этаже.

Когда дети уже практически были в безопасности, Алексей заботливо укутал их в свои одеяла и вывел на улицу из горящего дома. По непроверенной информации, молодого человека представили к награде.

По непроверенной информации, молодого человека представили к наградеФото: Социальные сети

«Я ЧУТЬ НЕ ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ»

Мама девочек Екатерина Ельмеева в момент, когда случился пожар, была на работе. Квартира семьи отгорожена дверью, напротив – заброшенное жилище, а в тамбуре женщина хранила вещи и мебель. Накануне в доме, по словам Екатерины, была проверка по технике пожарной безопасности. Инспекторы потребовали снять с двери в тамбур замок. Женщина повиновалась и ушла на работу. Фактически через час ей позвонили соседи и сообщили о пожаре.

- Я готова была потерять сознание от того, что у меня горит квартира, а в ней дети. Соседи сказали, что самая маленькая девочка чуть ли не умирает. Я даже не поняла, как оказалась дома. К тому моменту дети были спасены. Когда я их увидела, была вне себя от счастья – они живы, - поделилась с «Комсомолкой» Екатерина Ельмеева.

Женщина считает, что это был намеренный поджог. Кто мог пойти на такое – она не предполагает.

Молодой человек выглянул в окно и увидел головы детей, которые прятались от пожара на балконе этажом нижеФото: Социальные сети

- Старшая дочка рассказывала, что поставила разогревать малышке кушать и почувствовала запах паленой проводки. Сняла кастрюлю, думала, что что-то на плитке, но на ней ничего не оказалось. Потом она пошла в комнату, села смотреть телевизор и почувствовала, что еще сильнее начинает пахнуть гарью. Дочка вышла из квартиры, а там уже огонь. Она перепугалась, оставила дверь открытой, схватила младшую сестру и побежала на балкон, - продолжила Екатерина.

В момент пожара средний сын Екатерины находился у родственников в Большом Камне. Туда же она отправила двух дочек. Женщина пока живет у подруги – квартира сильно пострадала и непригодна для жилья.

Семья обращается к неравнодушным людям с просьбой о помощи. Сейчас матери-одиночке Екатерине нужна помощь с ремонтом и мелкой мебелью. По всем вопросам можно обращаться в редакцию по телефону: 8 (423) 230-22-56 или What’sApp +7 (924) 000-10-03. Мы передадим всю информацию пострадавшей семье.